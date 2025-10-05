«Creato tanto, non sempre riusciamo a concretizzare» 

Due pali e troppi gol sbagliati, l'ultimo al 91'. L’Udinese si mangia le mani per il pareggio e Runjaic non cerca giustificazioni: «Il risultato poteva essere diverso ma questo è il calcio, a volte si crea tanto e non si vince mentre in altre si viene premiati oltre misura», analizza con dispiacere il tecnico dei bianconeri friulani. Che ha un appunto da fare sul gol di Borrelli: «Solet si era fatto male nella metà campo avversaria, non siamo stati bravi a coprirlo». Fra gli errori, quelli clamorosi di Zaniolo e Bayo nel finale. «Quello che è importante è che gli attaccanti abbiano delle occasioni», ricorda l'allenatore dell'Udinese. «Noi lavoriamo tanto in settimana su entrambe le fasi, bisogna provarci ancora». E c'è una dedica speciale da parte di Kabasele per il gol: «Ha avuto un lutto, è scomparsa sua nonna. La squadra non lo sapeva, mi è venuto quasi da piangere perché sapevo cosa ha vissuto. Sono contento per lui».

L’avversario

Runjaić aveva studiato il Cagliari: «Contro l'Inter aveva tenuto bene il campo e la partita era rimasta aperta fino alla fine. Quella di Pisacane è una squadra difficile da affrontare, anche nella scorsa giornata quando l'Inter aveva raddoppiato il Cagliari continuava ad attaccare». Per questo trova comunque qualcosa da salvare dal pomeriggio apparentemente negativo del Bluenergy: «La reazione, di questo sono soddisfatto. Potevamo anche fare meglio, ma nessuno non commette errori». I singoli: «Bayo è tornato in questa settimana e al primo allenamento ha segnato a ogni tiro. Oggi non ci è riuscito, le partite sono diverse. È più importante avere occasioni e sbagliarle che non averne proprio. Davis e Zaniolo hanno giocato bene, si sono dati molto da fare ed è questo che voglio vedere. Buksa mi ha detto di voler essere a disposizione per entrare nel momento del bisogno. Ieri Kristensen ha subito un risentimento e probabilmente non sarà a disposizione per due settimane. Ho scelto Kabasele perché è un giocatore affidabile e importante nello spogliatoio». Mai avute così tante occasioni in casa: «Andando in vantaggio si ha più possibilità di vincere, come a Sassuolo. Sono errori che capitano, cerco di guardare il lato positivo perché abbiamo costruito molto».

