Creatività con i Lego: pienone alla mostra 

Boom di presenze alla Kalarisbrick, la mostra di mattoncini Lego allestita all’ex convento dei cappuccini. A una sola settimana dall’inaugurazione sono più di 1.300 i visitatori, tra cui tantissimi bambini, curiosi ma anche super informati. E soprattutto affascinati davanti ai diversi percorsi tematici.

Il museo nasce da un’idea del brick builder Maurizio Lampis e del suo socio Gianluigi Cornaglia. Insieme hanno voluto creare un luogo unico ed esclusivo, pensato per gli appassionati e i curiosi, per i grandi e per i piccoli. Maurizio Lampis è famoso anche oltre i confini italiani per la realizzazione di opere come la nota “Fontana di Trevi” e “Piazza San Marco Venezia”, due diorami ormai conosciuti a livello internazionale, e comparsi sulle riviste specializzate e sui giornali di tutto il mondo. L'esposizione comprende tra l’altro un’intera sezione dedicata a Star Wars, il Titanic e il busto di Gigi Riva, è stata realizzata con il contributo del Comune.

