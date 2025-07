Creano una discarica abusiva: denunciati 

Un codice identificativo di un climatizzatore ritrovato dagli agenti tra i rifiuti abbandonati in località Sa Barra ha permesso di rintracciare gli incivili. Un piccolo ma importante passo nelle lotta all’inquinamento e all’abbandono selvaggio dei rifiuti da parte della sezione ambiente della polizia locale del Comune di Sant’Antioco.

L’intervento

Un’operazione investigativa fatta con l’utilizzo di telecamere e l’esame dei rifiuti abbandonati ha portato, infatti, all’individuazione di 2 persone che sono state denunciate all’autorità giudiziaria con l’accusa di inquinamento ambientale e abbandono di rifiuti. Sono state appunto “tradite” dal codice di un vecchio climatizzatore abbandonato a Sa Barra e ora rischiano una sanzione amministrativa che va da 2500 ai 10 mila euro oltre alla condanna prevista dal codice penale che tiene conto specificatamente della qualità e della pericolosità dei rifiuti abbandonati. «Tra i tanti settori di cui ci occupiamo - ha detto il comandante Stefano Argiolas - il controllo del territorio per il rispetto dell’ambiente, rientra tra le nostre priorità. Ci avvaliamo dei sistemi tecnologici a nostra disposizione e soprattutto delle telecamere situate in diverse zone del paese. Spesso, con l’aiuto degli operatori della ditta che si occupa del ritiro dei rifiuti, esaminiamo minuziosamente gli oggetti abbandonati lungo strada e nelle campagne alla ricerca di elementi di identificazione che, come in questo caso, ci permettono di individuare gli autori». Uno dei due denunciati, ha provveduto, anche per alleggerire la sua posizione, a dare incarico a una ditta specializzata e a far rimuovere i rifiuti che sono stati conferiti in discarica, sostenendo i costi dell’operazione.

Il Comune

«Siamo uno dei comuni con l’adesione più alta del conferimento differenziato dei rifiuti - ha detto Ignazio Locci - e offriamo una serie di servizi importanti anche per lo smaltimento di ingombranti e di ogni genere di rifiuto si possa detenere a domicilio. Paludo all’azione della Polizia locale e spero possa essere un deterrente verso chi, ancora oggi, abbandona i rifiuti disseminandoli nel territorio». Emerge la costante difficoltà che le amministrazioni comunali hanno nel controllo del territorio dove, sempre più spesso i rifiuti vengono abbandonati. A tal proposito, tra le raccomandazioni, il ricordo a tutti che esiste l’ecocentro comunale e soprattutto, laddove ci sarebbero scantinati e ambienti da svuotare, avvalersi di aziende serie e specializzate, assicurandosi che il conferimento di ogni rifiuto venga fatto in discarica e non, come in questo caso, in aperta campagna.

