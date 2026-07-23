Cre-Grest, domenica il gran finale 

Gran finale del Cre-Grest nell’oratorio parrocchiale di San Leonardo, a Serramanna, dove la giornata conclusiva dei centri estivi sarà caratterizzata dalla presenza dell’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. «Il nostro arcivescovo, monsignor Baturi, celebrerà la messa della giornata finale del Grest: l’appuntamento è fissato per domenica, alle 19, presso la chiesa di Santa Maria», informa lo staff dell’oratorio della parrocchia di San Leonardo, guidata don Giuseppe Pes. Gli animatori dell’oratorio invitano, «tutta la comunità di Serramanna a prender parte alla celebrazione», che chiude le settimane del Cre-Grest (Centro ricreativo estivo) vissute fra incontri di fede e preghiera, e altre attività più squisitamente ricreative, divertimento e animazione, dedicate alle ragazze e ai ragazzi dell’oratorio curato nell’ambito di quella che è la storica, prima, in ordine alla fondazione, parrocchia di Serramanna. Domenica, quindi, il finale del Grest 2026 che sarà ospitato nello scenario della chiesa campestre di Santa Maria (teatro, a settembre di ogni anno, delle celebrazioni in onore della Vergine), e del parco circostante, dove al termine della messa sono previste attività di animazione e un rinfresco per i partecipanti.

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