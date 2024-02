Crans Montana, tre italiane ai piedi del podio 

Stavolta la pista di Mont Lachaux di Crans Montana, che ha in passato registrato quattro vittorie in discesa di Sofia Goggia e quattro di Federica Brignone, ha tradito le italiane. Nella discesa femminile ha vinto l'elvetica Lara Gut-Behrami in 1’19”11. La moglie del calciatore Valon Behrami sta così sfruttando al meglio l'assenza dell'americana Mikaela Shiffrin dopo la brutta caduta di Cortina e, con il settimo successo stagionale, ha rafforzato la leadership nella classifica generale. Seconda l'altra elvetica Jasmine Flury a o”21, terza l'austriaca Cornelia, poi le azzurre.

La migliore è stata la trentina Laura Pirovano, quarta in 1.19.41, 8 centesimi meglio della bravissima gigantista piemontese Marta Bassino e 16 di Federica Brignone, sesta per un errore a pochi metri dal traguardo. Oggi seconda discesa, mentre in Norvegia, a Kvitfiell (meteo permettendo) torneranno in pista anche gli uomini per la penultima discesa in calendario. È scontro diretto tra lo svizzero Marco Odermatt - leader di coppa e di disciplina con 516 punti - ed il francese Cyprien Sarrazin, vera sorpresa della stagione con 510. L'azzurro Dominik Paris è terzo a 329.

