VaiOnline
Il rogo.
17 febbraio 2026 alle 00:50

Crans-Montana, superconsulenza per i Pm di Roma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Berna. Una maxi consulenza medico legale su tutta la documentazione sanitaria che riguarda la vittime italiane della strage di Crans-Montana, che la notte di Capodanno ha provocato la morte di 41 persone. È l’iniziativa della Procura di Roma, che prepara l’incontro di giovedì a Berna con gli inquirenti svizzeri. I magistrati di piazzale Clodio acquisiranno tutta la documentazione medica sugli italiani coinvolti nell’incendio al Costellation per affidarla a consulenti. Un lavoro «ad ampio spettro» che punta a cristallizzare, grazie anche ai risultati delle cinque autopsie svolte in Italia, le risultanze sulle cause della morte e sulle lesioni riportate dai feriti. Il procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto Stefano Opilio, è al momento contro ignoti. Nel fascicolo si procede per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni aggravate. Le iscrizioni nel registro - a cominciare dai gestori, Jaques e Jessica Moretti - verranno formalizzate dopo l’incontro di giovedì, quando si dovrebbero gettare le basi anche per una futura collaborazione giudiziaria. Per i coniugi Moretti le misure cautelari emesse dalle autorità svizzere scadranno ad aprile. Sul fronte delle indagini sono in corso da alcuni giorni le audizioni dei feriti affidate alla Mobile. A Sion, intanto, proseguono interrogatori e audizioni. Lunedì David Vocat, capo dei pompieri di Crans-Montana, ha riferito che in caserma erano «in pochi, il lavoro era tanto» e quindi «non riuscivamo» a effettuare tutte le verifiche necessarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 