L’incontro
30 gennaio 2026 alle 00:32

Crans, il padre di una vittima vede Mattarella 

Milano. Assenza prolungata dei controlli di sicurezza nei locali pubblici di Crans-Montana e sopralluoghi non abbastanza approfonditi: la procura di Sion, che sta indagando sulla strage di Capodanno nel Constellation dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, si sta concentrando ora sulle responsabilità del Municipio della stazione sciistica. Dopo Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del discobar, le indagini si allargano a due funzionari pubblici: Christophe Balet, responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune e il suo predecessore Ken Jacquemoud.

Nel mentre è arrivato il sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a migliaia di chilometri di distanza, a Dubai, ha voluto incontrare esprimendo il cordoglio e la vicinanza del Paese, il papà di Emanuele Galeppini, una delle sei vittime italiane del rogo.

