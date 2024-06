Craccuris, chiosco e maiali senz’acqua 

Sono preoccupati gli allevatori di suini in località Craccuris: non possono utilizzare l'acqua del pozzo che approvvigiona i lotti comunali in cui sono stanziati gli animali, per via di un guasto già segnalato giovedì scorso.

La denuncia

«Non è possibile lasciare i maiali senz’acqua: il pozzo comunale che parte dalla fontana del parchetto a Sa Spendula è l'unica risorsa idrica per me e altri due allevatori e deve essere ripristinata il prima possibile – dice Enrico Alessio Pittau –. Non appena mi sono accorto del guasto, giovedì scorso, ho segnalato sia alla polizia municipale che in Comune, con telefonate e pec. L'acqua non stava arrivando ai vasconi nei terreni, sono sceso al pozzo a controllare: il motore di pompaggio girava a vuoto. Ad oggi nessuno dal Comune è intervenuto. Quell'acqua serve non solo noi ma anche il chiosco di Sa Spendula: in questi giorni ci stiamo arrangiando, portando riserve idriche a nostre spese. Si parla tanto di benessere animale, non ci vuole molto a capire che l’acqua è una risorsa fondamentale e un problema del genere non può essere trascurato». Il disservizio è confermato anche da Gloriana Sabetta, che attualmente gestisce il chiosco a Sa Spendula: «Qui al chiosco il mancato approvvigionamento dal pozzo è iniziato tre settimane fa, già segnalato. Ho dovuto far portare una nuova cisterna da 1.000 litri, a mie spese. Oltre al costo, è molto ingombrante. Uso l’acqua del pozzo il minimo indispensabile, perché so che serve agli allevatori. Spero che la situazione sia verificata e risolta in fretta». Pittau ha il lotto comunale numero 3, in cui ha sistemato il suo allevamento di circa trenta suini. Il pozzo che serve i recinti degli allevatori a Craccuris utilizza dell’acqua di riciclo della fontana. Dal pozzo arriva poi ai bacini degli allevatori, passando da circa 1.200 metri di condotta. «Ho chiesto più volte anche l’installazione di un cartello informativo e della videosorveglianza nei pressi della sorgente – racconta l'allevatore –. È pubblica e potrebbe capitare che qualcuno butti liquidi non idonei, sciacquando i bidoni nella fontana. Ho informato il Comune anche di questo. Non si possono mettere a rischio animali e persone in questa maniera. È il Comune che dieci anni fa mi ha fatto spostare da Abetzi, dove l’acqua non mi mancava, a Craccuris: ho vinto tre anni fa una causa al Tar perché non mi hanno mai fatto un contratto definitivo per la concessione e utilizzo del terreno, ma solo accordi provvisori. Sono anni che aspetto di stabilizzarmi».

La replica

«Gli uffici hanno ricevuto la scorsa settimana da Pittau, oltre alla segnalazione del malfunzionamento, anche quella relativa a una possibile contaminazione del pozzo con materiale inquinante, probabilmente gasolio. È in fase di verifica – assicura il vice sindaco Dario Piras –. Una volta che la Asl procederà alle analisi sarà possibile capire se è necessario far intervenire una ditta specializzata per ripulire il pozzo, per poterne ripristinarne la funzionalità».

