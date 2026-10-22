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Iglesias.
23 ottobre 2026 alle 00:41

Cracco, Mainardi, Bondi e Gambacorta protagonisti di “Fun-Go” 

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Carlo Cracco, Andrea Mainardi, Ruben Bondì e Francesca Gambacorta saranno i protagonisti della quarta edizione di “Fun-Go – Cooking, Art & More”, in programma il 7 e 8 novembre a Iglesias, tra piazza Sella e il centro storico. Showcooking, laboratori, escursioni, musica e arte accompagneranno anche quest’anno un percorso dedicato ai funghi e alle eccellenze dell’Iglesiente, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e sostenere le attività locali.

A illustrare il programma, presentato ieri mattina al Centro direzionale, è stata Vanessa Congiu dell’associazione locale Cultura e Spettacolo, individuando quattro parole chiave della manifestazione: «Territorio, biodiversità, creatività e sostenibilità. Accanto agli appuntamenti gastronomici, spazio alle esperienze nella natura, ai laboratori e alla musica, in un incontro tra tradizione sarda e linguaggi contemporanei. Previsto anche un progetto artistico partecipato, con un’opera destinata all’amministrazione comunale».

Il coinvolgimento della scuola è uno degli elementi centrali: Giuseppina Tartaglione, dirigente dell’istituto Ipia “G. Ferraris” di Iglesias, ha sottolineato l’importanza di «offrire agli studenti occasioni concrete di apprendimento, permettendo loro di collaborare con professionisti e di mettere in pratica le competenze acquisite. Una partecipazione che rafforza il rapporto tra formazione e territorio e avvicina i ragazzi al mondo del lavoro». Gli studenti, guidati dal professore Pasquale Franzese, presenteranno alcune delle creazioni realizzate da loro. «Una di queste – spiega Franzese - sarà “Il soffio del sottobosco”, tre piccoli cuscini ispirati al mare, alla terra e al territorio». Ci saranno poi le escursioni con il micologo Gianluca Urraci, organizzate con il Consorzio turistico per l’Iglesiente. «Le uscite – ha detto Urraci - permetteranno di conoscere più da vicino il mondo dei funghi, osservando le differenze tra ambienti, vegetazione e caratteristiche geologiche. Un’esperienza per comprendere la ricchezza della biodiversità locale e avvicinarsi alla natura con maggiore consapevolezza». L’assessore Daniele Reginali ha ripercorso la crescita dell’iniziativa, nata come una scommessa tra amici. «Oggi Fun-Go è diventato un appuntamento capace di coinvolgere quindici ristoranti e otto stand. – ha detto - Edizione dopo edizione, si è trasformata in un progetto condiviso tra istituzioni, associazioni, scuole e operatori economici».

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