Crac Silicon Bank, effetto domino in Uk  

Effetto a catena dal fallimento della Silicon Valley Bank. Mentre il fiato è sospeso in vista della riapertura dei mercati domani, quando osservate speciali a Wall Street saranno soprattutto le banche della West coast americana, i riflessi del crac dell'istituto californiano si sono già fatti sentire. In prima battuta nel Regno Unito e in India, due dei paesi fuori dagli Usa in cui è presente la banca americana, custode della liquidità di tante startup tecnologiche e biotech, nonché dei fondi di venture capital che le finanziavano. La Bank of England ha deciso di chiedere lo stato di insolvenza per Svb Uk e, in attesa che la corte si esprima, ne ha bloccato i pagamenti e i depositi. La banca centrale inglese ha comunque tempestivamente sottolineato che Svb «ha una presenza limitata nel Regno Unito e non svolge funzioni critiche a sostegno del sistema finanziario».

A Londra l'effetto domino ha investito anche il mercato delle criptovalute. Usd, la maggiore stablecoin in criptovaluta, è crollata sotto il suo livello di ancoraggio di 1 dollaro ed è stata scambiata sulla piazza londinese a un valore caduto fino a 81,5 centesimi. Il motivo del fuggi fuggi è che l'emittente della stablecoin, Circle Internet Financial, ha depositato proprio presso la Svb in California 3,3 miliardi di dollari sui 40 miliardi complessivi che le servono per mantenere il valore di Usd coin costante a 1 dollaro.

