Crac milionario, tre imprenditori arrestati 

Due ordini di custodia cautelare in carcere, uno ai domiciliari e un quarto non eseguito per la morte di uno degli indagati. Blitz ieri della Guardia di Finanza al termine di un’inchiesta per bancarotta in merito al presunto crac milionario della società Auterco srl, dichiarata fallita dal Tribunale il 20 luglio 2016, e di svariate altre società. In carcere, su ordine di custodia cautelare del gip Michele Contini, sono finiti i fratelli Tomaso e Mario Seu, 73 e 61 anni di Villasimius, imprenditori turistici molto noti in tutta l’Isola. Confinato ai domiciliari, invece, Gianni Poddi, 56 anni di Cabras. Le Fiamme Gialle hanno eseguito anche un sequestro di immobili nei confronti di alcuni degli indagati.

L’inchiesta

L’indagine della Procura e della Gruppo di Polizia Economica e Finanziaria di Oristano delle Fiamme Gialle ruota attorno al fallimento della Auteco srl, della Seu Assicurazioni Sas, della società Immobiliare e turismo srl e della Nord Sud Immobiliare, ma anche sull’attività di un’altra ventina di società riconducibili al “Gruppo Seu”, tra queste la Medigest, non fallita. Secondo l’accusa, la Auteco - già dal 2009 in stato di insolvenza - avrebbe ceduto degli immobili a beneficio degli indagati, attraverso familiari o società collegate. I fratelli Seu sono molto noti a Villasimius e anche nel resto dell’Isola: il loro nome da anni è collegato con l’Hotel Altura, uno dei più noti della città costiera (attualmente non gestito dal gruppo Seu), ma anche a numerose altre attività. Oltre alla bancarotta per il fallimento della Auteco, il pm Pilia contesta anche la turbativa negli incanti per l’acquisto del teatro De Candia e per un complesso situato a Pattada. Oltre alle tre misure cautelari, il Gip ha concesso anche il sequestro di alcuni beni degli indagati che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero stati distratti del patrimonio della Auteco, ma sarebbero rimasti nella disponibilità del Gruppo Seu. Il giudice Contini ha accolto la richiesta e autorizzato il sequestro di immobili per circa un milione e mezzo di euro.

L’interrogatorio

Già fissati per domani e lunedì gli interrogatori di garanzia dei tre arrestati. Tomaso Seu è difeso dagli avvocati Mario Canessa e Luigi Delirio, mentre Mario Seu è assistito dal difensore di fiducia Agostinangelo Marras, così come Gianni Poddi. Nel registro degli indagati figurerebbero anche alcuni familiari dei due fratelli destinatari dell’ordine di custodia cautelare in carcere. Entrambi saranno sentiti domani mattina dal giudice Contini, in collegamento streaming dalla casa circondariale di Uta, mentre il terzo interrogatorio è fissato per lunedì in presenza. I difensori hanno chiesto copia degli atti per studiare il fascicolo e le consulenze sui bilanci, ma già annunciano battaglia convinti dell’estraneità dei propri assistiti alle contestazioni mosse dalla Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA