Crac Marma, processo da rifare 

Ci sarà un nuovo processo di secondo grado per la presunta bancarotta della società Marma, quella che per l’accusa è sempre stata considerata la cassaforte del gruppo societario guidato dall’imprenditore, ex sindaco carlofortino, Marco Simeone. La Quinta Sezione penale della Suprema Corte ha annullato con rinvio a Cagliari, ad altra sezione d’appello, la condanna nei confronti dell’ex primo cittadino di Carloforte. Attualmente Simeone è in carcere dal 2023 per via della condanna definitiva a 7 anni e mezzo di reclusione per bancarotta della società Sept italia, l’industria cagliaritana che produceva vernici che fallì nel 2010 con un buco di circa 10 milioni di euro.

Ricorso accolto

La Cassazione ha accolto il ricorso del difensore, l’avvocato Alessandro Deriu, cancellando la condanna a 1 anno e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta documentale che aveva riformato la sentenza di primo grado con la quale i giudici avevano inflitto 3 anni. La difesa contestava che si trattasse al massimo di bancarotta semplice e che, nel caso, il reato sarebbe già estinto per prescrizione. Una volta depositate le motivazioni della sentenza romana, il processo d’appello dovrà dunque essere nuovamente celebrato davanti a un’altra Corte.

La vicenda

Diventata definitiva la condanna per il crac della Sept Italia, Marco Simeone era stato arrestato per espiare la sentenza. Ma oltre all’inchiesta sulla fabbrica di vernici, il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia aveva indagato l’ex primo cittadino anche per il fallimento di alcune altre società a lui riconducibili (Wahoo, Saffirina e Quasar). Tra queste c’era anche la Marma. La Procura gli contestava di non aver consegnato la documentazione contabile dell’azienda al curatore nominato dal giudice fallimentare. La difesa aveva sostenuto che l’intera contabilità societaria fosse custodita nei computer sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta Sept. Per questa ragione – aveva sostenuto la difesa – non sarebbe stato possibile recuperarla e consegnarla al delegato del Tribunale.

Custodia cautelare

Per il crac della Sept l’allora sindaco si Carloforte era finito in carcere nell'ottobre del 2012, tornando in libertà solo dopo 10 mesi di custodia cautelare e altri 5 ai domiciliari. Poi anni di processi e dibattimenti con, alla fine, la condanna definitiva a 7 anni e mezzo e l’ordine di esecuzione per i restanti sei anni di reclusione. Dopo qualche settimana della sentenza Cassazione sulla Sept, Marco Simeone si era così costituito nel carcere di Alghero. Nel frattempo anche gli altri procedimenti sono andati avanti con altre sentenze, compreso quello della Marma che ora dovrà riprendere dalla Corte d’Appello. Cancellata dalla Suprema Corte la condanna a un anno e sei mesi di reclusione, ora il processo di secondo grado sarà celebrato a Cagliari.

