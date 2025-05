Crac Geovillage: 4 anni e 6 mesi per Gavino Docche 

Patteggiamenti chiusi per il tracollo finanziario del Geovillage. Ieri, come era stato annunciato, i legali di Gavino Docche, del figlio Fabio e della moglie Anna Costaggiu, hanno definito con il pm Mauro Lavra l’entità delle pene per le bancarotte contestate. Il procedimento, davanti al gup di Tempio, Alessandro Cossu, riguarda il dissesto delle società del gruppo Docche, per debiti di importo complessivo prossimo ai 160 milioni di euro. La società principale è la Sviluppo Olbia, proprietaria del complesso turistico sportivo Geovillage. Gavino Docche ha patteggiato 4 anni e 6 mesi di reclusione, il figlio e la moglie una pena di poco inferiore ai 2 anni. I reati contestati sono quelli di bancarotta fraudolenta aggravata, falso in bilancio e mancato versamento di ritenute d’acconto. Una parte del debito, circa 43 milioni di euro, sono nei confronti di Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali. Il curatore fallimentare della Sviluppo Olbia si è costituito parte civile, rappresentato dagli avvocati Guido e Federico Manca Bitti. I Docche (difesi dagli avvocati Fausto Bruzzese, Gianluca Tognozzi, Domenico Putzolu, Bruno Cuccu e Pasquale Ramazzotti) hanno dunque scelto di uscire dal processo con un rito alternativo. Nel capo di imputazione, molto articolato, c’è un passaggio che sintetizza le accuse, Gavino Docche avrebbe “sottratto le somme destinate al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali dei dipendenti delle società, provocando il dissesto e poi il fallimento, omettendo sistematicamente di versare quanto dovuto all’erario e manifestando così la consapevole scelta di gestire le società con le risorse derivanti dal risparmio delle imposte, creando ingenti debiti». Gli altri imputati sono l’ingegnere Salvatore Bianco e il commercialista Gian Luigi Puggioni. Bianco, difeso da Attilio Chirico, ha scelto il rito ordinario, Puggioni, assistito da Carlo Selis e Fabio Varone, l’abbreviato. Prossima udienza il 26 giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA