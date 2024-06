Crac Geomare, richiesta di rinvio a giudizio per Docche 

Un altro filone d’inchiesta per la presunta maxi bancarotta del gruppo Docche. Il pm Mauro Lavra ha firmato un avviso di concluse indagini con annessa informazione di garanzia (ai quali è seguita la richiesta di rinvio a giudizio) destinato all’imprenditore Gavino Docche (e ad altre persone con ruoli di secondo piano, assistite dall’avvocato Attilio Chirico) per le vicende collegate al fallimento della società Geomare Costruzioni, una srl al centro di importanti passaggi immobiliari e finanziari che portano anche alle società “sorelle” Pan International srl, Geogramma, Geocostruzioni e Sviluppo Olbia Spa. Stando alle contestazioni di Lavra, dal 2008 al 2021, scelte gestionali non corrette avrebbero aggravato il dissesto della società Geomare. Viene descritta la riduzione del capitale sociale sotto i livelli minimi. Il pm contesta un aggravio dell’esposizione finanziaria e segnala un debito nei confronti dell’erario di oltre un milione di euro (con interessi maturati di circa 400mila euro). La Procura di Tempio, però, ipotizza un disordine documentale che non ha consentito la ricostruzione del movimento degli affari della srl con altre società del gruppo Docche e in particolare con la Sviluppo Olbia, la società “madre” del fallimento Geovillage.

