Crac Epolis, chieste nove condanne 

Nove richieste di condanna e due di assoluzione piena per il presunto crac milionario di Epolis, il gruppo che pubblicava numerose testate free press in varie parti d’Italia, fallito nel 2011 con una presunta bancarotta da 130 milioni di euro. A otto anni dal rinvio a giudizio si è chiuso il dibattimento con il pubblico ministero Giangiacomo Pilia che ha sollecitato la condanna più pesante, 9 anni e 4 mesi di reclusione, nei confronti dell’ex editore Alberto Rigotti che aveva rilevato il gruppo dal suo fondatore, Nicola Grauso: per quest’ultimo l’accusa ha chiesto 5 anni di carcere.

L’abbreviato

Otto anni fa il Gup del Tribunale, Giovanni Massidda, aveva rinviato a giudizio i vertici del gruppo, ma aveva anche assolto, nel 2016, l'ex vicepresidente della concessionaria di pubblicità Publiepolis, Carlo Momigliano. La società raccoglieva pubblicità in varie regioni per il Gruppo Epolis e, così come l’azienda editrice, era fallita nel 2011 con milioni di euro di buco. Davanti al giudice per le udienze preliminari, Momigliano era stato l’unico a chiedere di essere processato con il rito abbreviato e, alla fine, era stato assolto dall’accusa di bancarotta. Tutti gli altri imputati erano stati rinviati a giudizio.

Il processo

Il dibattimento in Tribunale è durato quasi otto anni, con vari cambi di giudice. Ma alla fine, ieri mattina, la presidente della Prima sezione penale, Lucia Perra, ha dato la parola al pubblico ministero per la discussione. A completare il collegio giudicante ci sono i giudici Antonella Useli Bacchitta e Federico Loche. C’è da dire che le imputazioni mosse dalla Procura al termine della lunga inchiesta (una delle più complicate mai fatte nell’Isola anche per via del fatto che i giornali erano disseminati in varie regioni) erano più di quaranta. Moltissime di queste sono risultate prescritte e per tante, come elencato dal pm Pilia, c’è stata la richiesta di assoluzione con varie formule. Alla fine, però, per il presunto crac delle società Epolis e della concessionaria pubblicitaria Publiepolis, la pubblica accusa ha chiesto la condanna, oltre che per Rigotti e Grauso, anche per vari altri imputati: 6 anni e 2 mesi per la vicepresidente della società Sara Cipollini, per il consigliere d’amministrazione Vincenzo Greco e per Alessandro Valentino, 4 anni e mezzo per Michela Veronica Crescenti, 4 anni per John Gaethe Visendi, 3 anni per Rosanna e Rosalba Chielli. Sollecitate le assoluzioni con formula piena di Claudio Noziglia e Anna Abbatecola.

Le parti civili

Terminata la requisitoria ci sono state anche le arringhe delle parti civili: l’avvocato Luca Pirastu, che rappresenta il fallimento, ha chiesto un risarcimento di 4 milioni di euro. Chiesti risarcimenti anche dai legali Stefania Alfonso, Nicola Littarru, Andrea Pogliani (per la Sfirs), Roberto Cau e Giuseppe Putzu (che rappresentano vari giornalisti e dipendenti che hanno perso il lavoro a causa del fallimento del gruppo editoriale). Si torna in aula domani, poi il calendario prevede udienze anche il 5 aprile, il 7 e il 14 maggio per le difese e la sentenza. Il fallimento Epolis è stato uno dei più pesanti tra quelli mai registrati nell’Isola.

