Crac dell’Unità, Soru a processo 

Si è aperto a Roma il processo per il crac del quotidiano fondato da Antonio Gramsci che vede tra gli imputati anche il patron di Tiscali, Renato Soru, accusato di bancarotta fraudolenta e per distrazione. Secondo la ricostruzione della Procura di Roma, l’ex segretario regionale del Pd – in concorso con altre 9 persone – avrebbe fatto fallire la Nuova Iniziativa Editoriale spa, società proprietaria de L'Unità dal 2008.

Difeso dall’avvocato Fabio Pili, l’ex governatore si è sempre ritenuto estraneo alle accuse, sostenendo anzi di aver patrimonializzato la società, rimettendoci anche un sacco di soldi per salvare il giornale. Ieri mattina, davanti alla Sesta sezione del Tribunale di Roma, si è aperto il dibattimento. La difesa dell’ex governatore ha annunciato che, oltre ai testi, chiederà l’esame in aula anche del proprio consulente, la professoressa Daniela Saitta che ha analizzato i bilanci e le carte del procedimento.

Oltre a Soru, tra i dieci imputati, ci sono anche i componenti dell’allora cda. Traquesti anche i sardi Carlo Ghiani, Edoardo Bene e Fabrizo Meli. Prossima udienza il 18 aprile per l’ammissione dei testi e le prove documentali.

