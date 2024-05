Crac Bingo, in tre chiedono di patteggiare 

In tre hanno chiesto di patteggiare pene comprese tra un anno e 4 e un anno e 9 mesi, altri tre hanno optato per il rito abbreviato e per uno – che non ha avanzato richieste di riti alternativi –la giudice del Tribunale, Giulia Tronci, si dovrà pronunciare sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Guido Pani. A conti fatti sono sette gli imputati comparsi ieri mattina davanti al Gup, Roberto Cau, al termine dell’inchiesta per bancarotta per il fallimento della società che gestiva il Bingo di via Calamattia e di altre due imprese, tutte riconducibili allo stesso gruppo.

La vicenda

Chiusa l’indagine della Guardia di Finanza, il pubblico ministero Guido Pani aveva sollecitato il rinvio a giudizio per Fabio Serri, Luigi Diaz, Giuseppe Mei, Franco Fadda, Gregorio Sara, Graziano Solinas e Gianluca Deidda. Con l’ipotesi di bancarotta fraudolenta della Sardinia Holidays srl (la società che gestiva il Bingo) risultano indagati Serri e Diaz (altri due indagati sono deceduti, mentre una terza ha patteggiato). Sempre loro due, ma assieme a Mei e Fadda, devono rispondere di bancarotta patrimoniale e documentale per il fallimento della “Palace Games Spa”, mentre per la società “Montecarlo Gaming srl” (con le quali si gestivano altri locali) il pm ha chiesto il processo di Serri, Gregorio, Solinas e Deidda. Anche in questo caso viene contestata una bancarotta fraudolenta. Gli imputati sono difesi dai legali Carlo Monaldi, Maria Giulia Marongiu, Giampiero Moro, Carla Locci, Doriana Argiolu e Monica Dedoni.

Le richieste

Dopo essersi messi d’accordo con la Procura sull’entità della pena, ieri mattina i legali di alcuni degli imputati hanno avanzato istanza di patteggiamento. Un anno e 4 mesi con pena sospesa per Gianluca Deidda, la stessa concordata per Franco Fadda (con richiesta di conversione in lavori di pubblica utilità), mentre Luigi Diaz ha chiesto di poter patteggiare un anno e nove mesi (anche in questo caso con pena sospesa). I legali di tutti gli altri, ad eccezione dell’avvocato di Giuseppe Mei, hanno invece scelto il rito abbreviato.

Cambia il giudice

Ad ogni modo, non sarà il giudice Roberto Cau a definire il processo. Dovendo cambiare funzione, il magistrato sarà sostituito dalla collega Giulia Tronci che definirà i patteggiamenti e celebrerà i procedimenti in abbreviato, pronunciandosi anche sull’unica posizione per il quale pende richiesta di rinvio a giudizio. Già fissata per tutti la nuova udienza al 1 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA