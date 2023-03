Crac bancari, depositi sicuri fino a 100mila euro 

Bankitalia e l’Europa tutelano solo in parte i risparmiatori in caso di crisi bancarie. Dopo i salvataggi a carico delle finanze pubbliche, a partire dal 2016 si è deciso di non far pagare ai contribuenti (con il cosiddetto bail in ) i dissesti, e di non incentivare così il moral hazard , ovvero l'assunzione di rischi esagerati, con la sicurezza che poi lo Stato venga a coprire le perdite.

L'idea, condivisa anche negli Usa, si scontra però con un altro incubo del mondo finanziario: il “contagio” a tutto il settore che potrebbe determinarsi per il panico di risparmiatori e investitori, con un massiccio ritiro di contanti e attivi. Non a caso in Europa il bail non è stato applicato in questi anni e nel nostro Paese si è ricorso a strumenti come lo schema volontario del Fitd (pagato dalle banche in forma autonoma) per intervenire nei casi di crisi.

Il bail infatti prevede che, in caso di risoluzione determinata dalle autorità, si crei una piramide fra gli investitori per coprire le perdite dal quale sono comunque esclusi chi ha in essere con la banca un prestito o un mutuo. In cima a questa piramide ci sono gli investimenti giudicati più rischiosi, ovvero gli azionisti, che possono perciò vedere azzerati i loro titoli. Via via si dovrà far ricorso alle azioni di risparmio, alle obbligazioni convertibili, ai titoli subordinati senza garanzia e i crediti non garantiti. Da ultimo ci sono i depositi sopra i 100mila euro. Negli Stati Uniti la garanzia sui depositi è a 250mila euro, ma nel caso di Silicon Valley Bank le autorità Usa hanno deciso di estendere la garanzia (seppure in modo differente) anche sopra tale soglia visto che erano la maggioranza nell'istituto.

