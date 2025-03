Cra Sardegna, un anno no «Ma ora vinciamo la Coppa» 

Non resta che la Coppa Italia. Una stagione in chiaroscuro, tra (pochi) alti e (molti) bassi, esclude la Cra Regione Sardegna dalle otto squadre che parteciperanno ai playoff per il titolo Master della Libertas Caam. Le restanti cinque formazioni (più Gli Incisivi del torneo Ultra) si sfideranno per la Coppa Italia.

A una giornata dal termine della stagione regolare i giochi sono fatti. Si tratta solo di migliorare la classifica finale (in vista della seconda fase), ma per la squadra cagliaritana, attesa dalla sfida con l’Orrolese, la sostanza non cambia più di tanto.

Sport e sociale

«Quest’anno abbiamo incontrato molte difficoltà», spiega Gianni Zuddas, difensore, capitano e dirigente della Cra Regione Sardegna, «avevamo messo in conto che sarebbe stata una stagione complicata ma abbiamo deciso ugualmente di giocare in questa categoria. Purtroppo siamo l’unica squadra del torneo senza giovani fuori quota e composta per lo più da 50-55enni, e questo ci penalizza. L’impegno non manca, ma per la prossima stagione cambieremo categoria».

Il quasi cinquantenne giocatore monserratino ha cominciato a calciare il pallone nelle giovanili dell’Ambrosiana Monserrato passando poi per il Monserrato (di cui è stato anche socio fondatore) per finire al La Salle nel ’95. A ventiquattro anni ha deciso di dedicarsi ai tornei amatoriali: prima nell’Uisp, poi nell’Msp fino ad arrivare alla Libertas Caam. Dal 2019 veste i colori rossoblù della Centro ricreativo aziendale della Regione, più di una semplice squadra amatoriale.

La Polisportiva del presidente Giovanni Aramu infatti oltre alle numerose discipline sportive (calcio a 11, calcio a 8, tennis e padel) porta avanti anche diverse iniziative sociali. «Ci teniamo molto, così come a divertirci. Ora pensiamo a giocarci la Coppa Italia. Vogliamo vincerla». Parola di capitano.

