CR7, il Real, Mbappè: “Una leggenda” 

“Rafa, che carriera incredibile hai avuto. La tua dedizione, passione e l'incredibile talento hanno ispirato milioni in tutto il mondo”. Anche il mondo del calcio celebra Rafa Nadal, nel giorno dell'annuncio dell'addio al tennis: tra i campioni del pallone Cristiano Ronaldo ha voluto omaggiare lo spagnolo. “È stato un onore assistere al tuo percorso - il posto del portoghese - e poterti definire amico. Ora goditi il riposo”. Congratulazioni anche da parte di Mbappè che definisce Nadal: “Un esempio come giocatore e come persona. Sarai sempre una leggenda”.

Parole di stima e affetto anche da parte del Real Madrid (la squadra del cuore del maiorchino): “Per noi e per tutti i tifosi del Real è e sarà sempre motivo di orgoglio che una leggenda come Rafa Nadal rappresenti il nostro club come membro onorario del Real Madrid”. “Un esempio dei valori essenziali dello sport, con i quali ha forgiato tutta la sua straordinaria carriera”, ha aggiunto il patron delle merengues Florentino Perez. Da “leggenda” a “Re” (con il cuore il post del Roland Garros), l'Atp Tour, Wimbledon, gli Australian Open salutano il campione. Il coach di Jannik Sinner, Darren Cahill lo omaggia così: “Ha avuto tutte le qualità di un atleta: gentilezza, rispetto, grande lavoratore, leale, generoso”.

