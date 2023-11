«Cr7 e Neymar i miei miti» 

I suoi idoli sono Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Neymar. Tommaso Manconi ha 15 anni ed è un talento in erba. Prima del San Sperate, ora del calcio Pirri. Gioca in Promozione e ha le idee chiare: vuole imitarli. «Lo ammetto, sono ambizioso. So che non sarà facile. Se si vuol crescere, però, bisogna avere carattere e fiducia nelle proprie possibilità. Di questi grandissimi campioni mi piace lo stile, la continuità nel segnare. Davvero straordinari».

Lui ha esordito da inizio gara domenica scorsa contro il Gonnosfanadiga. Il suo allenatore, Paolo Busanca, uno dei maestri del calcio regionale con un passato fra la D, l’Eccellenza e la Promozione, di giovani se ne intende: lo ha mandato in campo e Tommaso non lo ha tradito segnando due gol, uno più bello dell’altro, di prepotenza. Uno di testa, l’altro di sinistro, il suo piede preferito. «Ho provato una gioia immensa. Tra gli Allievi ho segnato nove reti in quattro gare. Ora sono nella rosa della prima squadra. Busanca mi riempie di consigli, ho davvero una grande fortuna ad averlo come maestro. Il mio primo grande impegno è non deluderlo». Il campioncino di San Sperate ogni giorno esce da casa molto presto per raggiungere l’Istituto dove studia, il Boccaccio di Iglesias (Liceo sportivo), rientra nel primo pomeriggio e nei giorni degli allenamenti va al campo. «Voglio far bene col calcio, ma anche a scuola».

Come è iniziata la sua carriera?

«Ho giocato col Cus Cagliari, quest’anno mi ha chiamato il Pirri ed eccomi qui. Ho fatto la preparazione con la prima squadra, due domeniche fa ho esordito entrando a un quarto d’ora dalla fine col Villamassargia. La scorsa settimana il tecnico ha forzato i tempi, mi ha fatto capire che mi avrebbe fatto cominciare dall’inizio. Nell’amichevole di metà settimana mi ha schierato da titolare. Mi ha dato i soliti consigli, come a tutti gli altri. E domenica col Gonnos ho fatto i miei primi due gol in Promozione. Ero carico, molto carico. Una grande emozione, ringrazio il mister, i miei compagni di squadra, Pandori che mi ha servito il pallone della prima rete, tutta la società e lo staff tecnico».

Qual è il suo piede buono?

«Il sinistro. So colpire con forza e precisione. Meglio del colpo di testa. Cercherò di completare il mio bagaglio tecnico».

I suoi compagni?

«In questo gruppo sto benissimo, mi supporta, mi vuole bene».

L’obiettivo?

«Fare sempre meglio. Il futuro di ogni giocatore è legato a mille cose. Bisogna essere anche fortunati. Ma la fortuna bisogna cercarla, serve essere umili e ascoltare. Per il momento i tecnici che ho avuto hanno creduto in me e ora ho un maestro che sa tutto di calcio come Busanca. Ti insegna anche a stare con i piedi per terra. Se capiterà l’occasione di far carriera non mi tirerò indietro, per fare il calciatore professionista sono disposto ad andare anche lontano da casa».

Ci crede davvero?

«Per il momento ho fatto solo due gol in Promozione, oltre ai tanti nel settore giovanile. La strada sarà lunga e difficile. Lo ripeto, nel caso non mi farò sfuggire l’occasione».

RIPRODUZIONE RISERVATA