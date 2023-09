Cpr, scontro Viminale-governatori 

«Sui nuovi Cpr ci saranno resistenze, noi dialogheremo con tutti, ma lo faremo cercando di imporre la linea del Governo». Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi mantiene la barra dritta e al Viminale entra nel vivo la valutazione delle località adatte a ospitare i Centri di permanenza per il rimpatrio nelle regioni che ne sono sprovviste: un accordo si è trovato in Alto Adige, mentre in Liguria potrebbe essere scelta un'area vicino a Ventimiglia. Il ministero ha da tempo avviato una ricognizione, affidata ai prefetti, per individuare strutture idonee: lontane dai centri abitati e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. La capienza sarà tra 50 e 200 persone. Sorgeranno in Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige.

Sulle barricate

Tra le Regioni, c'è chi è sulle barricate e chi invece è disponibile. In prima fila tra gli oppositori, i governatori di centrosinistra. «Io non impedisco la realizzazione di un Cpr in Toscana», ha detto il presidente Eugenio Giani, «ma se arriva il ministero dell'Interno e vogliono fare il Cpr qui, io gli dirò che sono assolutamente contrario». Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha sentito Piantedosi: «Ci vedremo a breve». Scettico un altro governatore dem, il campano Vincenzo De Luca: «Non abbiamo capito ancora cosa voglia realizzare il Governo, quindi siamo nell'impossibilità di esprimerci. Noi abbiamo già centri di accoglienza». Maggiori aperture arrivano dal presidente della Puglia, Michele Emiliano: «Io delle politiche migratorie del governo penso, come tutti gli italiani, che siano un disastro. Però non è il momento di dare un giudizio. Se il governo ha bisogno della Puglia, la Puglia è a disposizione». Si tira indietro il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che ha parlato di un'opzione «difficilmente attuabile». Disponibilità piena è arrivata invece dal ligure Toti. Sulla stessa linea il governatore calabrese Roberto Occhiuto: «Se il governo vorrà aprire uno di questi Centri in Calabria, non mi opporrò. E mi auguro che anche nel resto del Paese nessuno si tiri indietro», ha detto. In Alto Adige c'è già l'ok: nascerà un Centro con una cinquantina di posti solo per esigenze locali, senza trasferimenti da altre regioni.

