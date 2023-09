Cpr, lavori a un’impresa romana 

In linea con quanto annunciato dal Governo, nel Cpr di Macomer, unico in Sardegna, operativo dal 2020, si procede con la realizzazione di un nuovo braccio per ospitare i migranti irregolari. Si tratta di un ampliamento e una ristrutturazione dell’edificio per accogliere fino a 100 ospiti, per il quale il Governo avrebbe finanziato circa 7 milioni di euro. Tutto questo per contenere l’arrivo di migranti, in un momento di grande emergenza nazionale.

Il sopralluogo

Stanno per essere avviati i lavori per rendere utilizzabile tutto il vecchio carcere, struttura che, come è stato illustrato dal Governo, si trova in «un territorio a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabile e sorvegliabile». L’avvio dei lavori è imminente. Si realizzeranno altri 32 posti, oltre ai 50 attuali. Per l’intervento è stata incaricata un’impresa romana. I lavori sono previsti su due piani dell’edificio, nella zona di Mandras, inserita nell’area artigianale di Bonu Trau. L’altro ieri si è svolto il sopralluogo nei locali con i tecnici dell’impresa, insieme ai dirigenti di Invitalia, che gestisce la procedura di gara per conto del ministero dell’Interno. Non si sa se l’impresa si avvarrà della manodopera locale. Tutto è avvolto dal più assoluto riserbo. Da quanto trapela, la ristrutturazione durerà qualche tempo.

Il contratto

L’impresa incaricata in questi giorni dovrà firmare il contratto e iniziare subito i lavori. Secondo indiscrezioni, il cantiere sarebbe stato aperto qualche tempo fa per la trasformazione delle celle dell’ex carcere in stanze da due o tre posti, anche familiari. L’ampliamento e il raddoppio degli ospiti erano previsti già negli accordi del 2018, nel protocollo d’intesa sottoscritto al ministero degli Interni. A dirlo è il sindaco Riccardo Uda, che dell’ampliamento sarebbe stato informato solo nei giorni scorsi dalla Prefettura di Nuoro.

Il sindaco

«Ai nostri predecessori, quando è stato firmato il protocollo d’intesa - dice Uda - era stato garantito, come contropartita, il rafforzamento della compagnia dei carabinieri, del commissariato di polizia e il ritorno a Macomer della tenenza della Guardia di finanza. Nulla finora è stato attuato. Le promesse devono essere mantenute». Problemi per la cittadina? «Valuteremo nei prossimi giorni».

