Cpr italiano in Albania, trattenimenti da 18 mesi 

A Gjader, nel centro che sorgerà in Albania secondo il protocollo siglato lunedì a Palazzo Chigi, i migranti potranno essere trattenuti “oltre i 28 giorni” necessari per processare la richiesta di asilo, “fino a 18 mesi” per il rimpatrio. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari conferma la linea illustrata da Giorgia Meloni, che lunedì parlava di «una struttura modello Cpr». E si rischia un cortocircuito con quanto spiegato nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Non sarà un Cpr ma un centro per l’esame accelerato delle domande di asilo dai Paesi sicuri, come quello di Pozzallo-Modica». Dove, però, un alto muro di cinta separa un hotspot (dove i richiedenti asilo restano massimo 4 settimane) da un centro di trattenimento. «Non è Guantanamo come ha detto qualcuno» ma una soluzione «umanitaria», ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. E dalle opposizioni, che attaccano la scelta di evitare un passaggio parlamentare, il leader del M5S Giusepe Conte parla di «un progetto di deportazione di massa temporanea che ci costerà tantissimo, abbiamo letto oltre 80, 100 milioni di fondi di garanzia».

