Cpr in Albania, l’Ue sta con l’Italia 

L’asse Roma-Bruxelles sui migranti ora ha un sigillo giuridico. Quando il team legale della Commissione europea ha preso la parola davanti ai giudici della Corte di giustizia Ue, l’udienza sui rinvii del Tribunale di Roma che hanno frenato il progetto del governo sui Cpr in Albania era in corso da ormai tre ore. E dalle osservazioni della consulente Flavia Tomat - diverse rispetto alle memorie scritte - è arrivata la conferma che gli equilibri su frontiere e asilo sono ormai cambiati: l’Europa è pronta a blindare i rimpatri e a riconoscere la procedura accelerata per esaminare le domande d’asilo anche di chi arriva da Paesi ritenuti solo in parte sicuri. A patto di tutelare determinati gruppi identificabili di persone a rischio.

Una sponda che alimenta le speranze italiane sui centri di Shengjin e Gjader, spalleggiate in aula anche da gran parte dei governi dell’est e del nord Europa. A frenare però sono i giudici di Lussemburgo, custodi del diritto comunitario: il collegio dei 15 togati ha subito incalzato Bruxelles, lasciando intravedere un delicato dibattito interno che culminerà il 10 aprile nelle conclusioni - non vincolanti - dell’avvocato generale Richard de la Tour, prima della sentenza attesa a fine maggio. Le cause riunite al vaglio della Corte - nate dai ricorsi di due cittadini del Bangladesh condotti in Albania e poi respinti perché provenienti da un Paese considerato sicuro dal governo - sono destinate a fare scuola: il verdetto detterà la linea per tutti gli altri rinvii già pendenti e per quelli in arrivo, dirimendo il nodo sulla nozione di Paese terzo sicuro. Inevitabile il muro contro muro tra l’avvocatura di Stato e i difensori dei migranti. Per il legale dei richiedenti asilo, Dario Belluccio, l’Italia «ha tradito i principi di certezza del diritto e di eguaglianza» sancendo la «morte» del diritto d’asilo Ue «piegato alle logiche delle politiche sull’immigrazione». La prova «lampante» è nei numeri: la Germania designa 9 Paesi come sicuri, l’Italia 19. Ma secondo i legali dello Stato non esiste, nella posizione del governo, «un concetto di Paese sicuro in senso assoluto» ed è quindi ammissibile «che vi siano eccezioni al principio di sicurezza» anche per «intere categorie di persone» pur senza intaccare le garanzie per i richiedenti asilo sottoposti a procedura accelerata.

