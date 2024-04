Cozzolino presiede la “prima” Poi il giuramento dell’Aula e l’elezione di Comandini 

Ci siamo. Alle 10.30 l’Aula di via Roma si presenterà tirata a lucido. Si insedia infatti il Consiglio regionale ed è previsto il giuramento degli assessori. I cinquantanove “onorevoli colleghi” più Alessandra Todde iniziano così il cammino della diciassettesima legislatura dalla conquista dell’Autonomia regionale e, come nelle diciassette legislature precedenti, prenderanno il loro posto ai nastri di partenza della legislatura con il proposito di fare meglio di chi li ha preceduti. Vedremo.

La vigilia

L’attesa cresce con il passare delle ore. Le testate giornalistiche che hanno chiesto l'accredito per la seduta inaugurale sono più di 30 con oltre 70 tra giornalisti, teleoperatori e fotografi che seguiranno i lavori della prima seduta. I lavori prevedono una serie di adempimenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Gli adempimenti

Il primo compito a cui assolvere è la costituzione dell'Ufficio di presidenza provvisorio, che condurrà l'Aula fino all'elezione del suo presidente “vero”, prevista come ultimo punto all'ordine del giorno. A presiedere i lavori sarà il consigliere eletto più anziano di età: spetta dunque a Lorenzo Cozzolino (67 anni, pediatra, rieletto con il Psi dopo importanti trascorsi nel Pd) introdurre i lavori, con le sue comunicazioni, mentre i quattro consiglieri più giovani svolgeranno le funzioni di segretari provvisori. Il compito sarà dunque affidato ai riconfermati Alessandro Solinas (35 anni) e Michele Ciusa (36) del M5S e agli esordienti Alessandro Pilurzu (39) del Pd e Umberto Ticca (39) dei Riformatori. Un po’ di amarcord: nel 2009 a presiedere la prima seduta era stato Felicetto Contu, nel 2014 Mario Floris, nel 2019 Giorgio Oppi.

Il giuramento

Quindi tutti i consiglieri dovranno prestare giuramento e, subito dopo, sono previste le comunicazioni della nuova presidente della Giunta con la presentazione della squadra di governo e il giuramento.

Il presidente

Ultima incombenza prima della chiusura della seduta è la scelta del presidente del Consiglio regionale per per i prossimi cinque anni, mentre il resto dei componenti dell'Ufficio di presidenza, due vice presidenti, tre questori e un segretario, verranno eletti nella seduta immediatamente successiva convocata dal neo presidente. A capo dell’Aula dovrebbe insediarsi già da oggi Piero Comandini, segretario regionale del Pd.

Tv e web

Dalle 10.30 sarà in campo in forze tutto il gruppo editoriale L’Unione Sarda. È in programma infatti la diretta della prima seduta dell’Assemblea su Videolina e su Unionesarda.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA