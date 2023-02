Cozzolino a casa, Tarabella resta in carcere  

Bruxelles. Andrea Cozzolino agli arresti domiciliari, Marc Tarabella in carcere. Il giudice belga Michel Claise, dopo aver disposto venerdì il fermo dei due eurodeputati nell'ambito del Qatargate, non ha cambiato idea. I due esponenti socialisti, secondo l'accusa, sono pienamente coinvolti nello scandalo. Entrambi, tuttavia, si dicono sicuri della loro innocenza e davanti agli inquirenti belgi e italiani, per ora, non hanno mostrato alcuna incertezza.

Cozzolino si è presentato in mattinata alla Corte d’appello di Napoli per l'udienza preliminare dicendosi «tranquillo» e «fiducioso nella giustizia». I giudici, visto il pericolo di fuga «moderato» dell'imputato, hanno alla fine disposto gli arresti domiciliari. Cozzolino potrà così restare nella sua casa napoletana al Vomero. Come è accaduto per la moglie, la figlia e la commercialista di Antonio Panzeri, anche per l'ex deputato del Pd è stata chiesta la consegna alla giustizia belga. La prima udienza per l'estradizione è fissata alle ore 11 di martedì.

Al pari di Tarabella, Cozzolino è uno dei protagonisti delle confessioni di Antonio Panzeri, il deus ex machina della rete del Qatargate, che ha patteggiato con la giustizia belga un anno di carcere.

A Tarabella sarebbero stati assicurati bonifici a rate tra i 120mila e 140mila euro. Una tesi che, secondo Claise, ha della verità, visto che in mattinata al belga è stata confermata la detenzione in carcere per “corruzione pubblica, riciclaggio di denaro e appartenenza a un'organizzazione criminale”. Giovedì ci sarà la nuova udienza.

