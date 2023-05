Cozzina: c’è Piredda 

Nuovo appuntamento questo pomeriggio alle 14.30 su Videolina con il programma “In cucina con Cozzina”.

Ai fornelli, come sempre, lo chef e conduttote televisivo Pierpaolo Argiolu. Ospite della puntata la giornalista del telegiornale di Videolina Teresa Piredda (nella foto) che affiancherà lo chef nella preparazione del piatto: fagottini di pasta fresca con ripieno di funghi porcini e pecorino Dop, condito con un ottimo ragù di agnello in bianco. Non mancano gli assaggi di altri gustosi prodotti della tradizione sarda, vini e formaggi compresi. Tutto questo condito con la verve e la simpatia dello chef cagliaritano.

