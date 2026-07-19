Cozze e musica: a Non Solo Mare serata boom 

Non solo mare ma le cozze sì. Preparate e servite dai dirigenti della Asd calcio Lanusei (col supporto di compagne, mogli e amici), apprezzate da cittadini e turisti che hanno occupato due lunghe tavolate, in via Roma, il salotto buono di Lanusei, allietato anche da musica e spettacoli per i più piccoli: la prima edizione di Cozze in Montagna è stato un mix di convivialità e divertimento nella serata di Non Solo Mare, voluta come ogni venerdì dal centro commerciale Le Falere.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Asd calcio Lanusei, ha fatto centro. «La scelta di proporre le cozze – spiega Federico Pili, presidente de Le Falere – è nata anche grazie alle competenze presenti all’interno della Asd calcio Lanusei, che hanno permesso di offrire un prodotto di qualità a un prezzo accessibile».

In “dotazione” c’erano quattro quintali di mitili. I ticket staccati? Quasi trecento.

«Il successo di questa prima edizione – conclude con soddisfazione Federico Pili – dimostra come la collaborazione tra associazioni, volontari e comunità possa dare vita a idee originali, capaci di valorizzare il territorio e creare nuove occasioni di incontro».

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