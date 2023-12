Covid, vaccini a febbraio 

Vaccino contro il Covid? Non prima di febbraio. La protesta dilaga a Macomer e nel territorio. Il malcontento e i disagi sono tanti. Vaccinarsi per prevenire il Covid nel Margine è diventato quasi impossibile e comunque difficile e diventa molto complicato per gli anziani, molti dei quali non hanno dimestichezza con la tecnologia. A denunciarlo, con un duro comunicato, è il Comitato per la difesa della sanità del Marghine. La situazione ha contorni drammatici: sono stati informati il prefetto, il difensore civico della Sardegna e il Tribunale del malato, affinché possano intercedere con le autorità competenti, regionali e nazionali. Chiede che il diritto alla vaccinazione sia assicurato anche nel territorio e soprattutto in tempi ragionevoli.

La situazione

«Vaccinarsi ora è veramente un'impresa ardua - spiega il Comitato per la difesa della salute - a parte il metodo difficoltoso e macchinoso per potersi prenotare solamente utilizzando il sito regionale dedicato, sono i tempi di attesa ad essere inaccettabili e vergognosi. Dopo diversi tentativi esperiti da alcuni componenti del Comitato, anche a seguito di numerose lamentele, si è amaramente constatato come suonino ridicole e beffarde le raccomandazioni provenienti da più parti, rivolte agli anziani e alle persone fragili e a rischio, di vaccinarsi al più presto».

Prenotazioni

Nell’ufficio di Igiene pubblica di Macomer, unico posto in tutto il Marghine dove la vaccinazione è possibile un giorno la settimana e solo al mattino, si può prenotare dalla seconda decade di febbraio. Nulla cambia se si sceglie il servizio del capoluogo, a Nuoro. Il Comitato incalza: «Oltre alla preoccupazione e allo sconcerto, esprimiamo la più vibrata protesta e invitare a fare altrettanto i sindaci dei dieci Comuni del Marghine in modo che a questa grave situazione venga posto riparo in tempi brevi, assicurando ai cittadini che lo ritengano opportuno il diritto di avere una prestazione sanitaria che può essere considerata un livello essenziale di assistenza». Da qui il coinvolgimento dell’Asl di Nuoro, affinché provveda ad incrementare il servizio di vaccinazione e consenta le prenotazioni tramite il Cup o per telefono, per facilitare il compito dei cittadini e non scoraggiare coloro che non sono portati ad utilizzare la tecnologia.

RIPRODUZIONE RISERVATA