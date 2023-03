Covid, tre anni fa i camion carichi di bare 

Bergamo. «Il 18 marzo 2020 rimane nella memoria come uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica». Misura le parole, comunque pesanti come pietre, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella giornata nazionale che ricorda le vittime del Covid, a tre anni esatti da quella notte buia in cui i camion dell'esercito portarono fuori da Bergamo ottanta bare, perché in città non c'era più posto.

«Morivano anche duecento persone al giorno, sollecitammo l'aiuto di altre città», ha ricordato il sindaco Giorgio Gori. Momenti drammatici, appunto, finiti grazie all'impegno straordinario di medici e personale sanitario, forze dell'ordine, esercito e «della campagna vaccinale», ha rivendicato Gori alla cerimonia con cui è stato inaugurato il bosco della memoria nel parco Martin Lutero.

La cerimonia si aggiunge alle tante fatte in provincia e non solo dai familiari delle vittime, dagli ospedali e dai parenti delle vittime riuniti in associazione. «L'Italia ha pagato un prezzo molto alto e il cammino per superare del tutto le conseguenze negative, dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, della crisi pandemica non è ancora finito. La strada - ha sottolineato in una nota la premier Giorgia Meloni - è però tracciata».

