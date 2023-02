Covid, stop alla vaccinazione 

Incidenza del covid ai minimi e media delle vaccinazioni scesa sotto le 50 unità nelle ultime settimane: sabato 25 e domenica 26 febbraio saranno rispettivamente le ultime giornate di attività per gli hub vaccinali di Carbonia e Domusnovas che a partire dai primi di marzo cederanno il testimone agli ambulatori di igiene pubblica (solo su prenotazione) delle due città minerarie.

Partita il 16 gennaio 2021, la campagna vaccinale nel Sulcis ha fatto registrare oltre 310 mila inoculazioni. «Sono stati due anni faticosissimi - commenta Giuseppe Ottaviani, responsabile della campagna vaccinale sulcitana - perché si è trattato di attività extra - ordinaria, e non è mancato qualche problemino soprattutto nella fase iniziale quando domanda e affluenza negli hub risultavano massicce. Sono stati però due anni molto soddisfacenti per l’alto numero di decessi che abbiamo evitato». Spulciando i dati si osserva che ben l’85 per cento di chi si è sottoposto al ciclo primario (le prime due dosi) ha poi ricevuto anche la terza dose mentre, di questi, solo il 15 per cento ha offerto il braccio per la quarta che offriva maggior immunizzazione sulle varianti covid più aggressive della Omicron.

