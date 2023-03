«Covid, si potevano evitare quattromila morti» 

Indagine in cui gli indagati sono 19, e tra questi l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro Roberto Speranza - per loro due è competente il Tribunale dei Ministri con sede a Brescia - il presidente della Lombardia Attilio Fontana, l'ex assessore del Welfare lombardo Giulio Gallera, e vari esponenti di rilievo del mondo della sanità italiana, come Claudio D'Amario ex dg della prevenzione del ministero, Agostino Miozzo coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Silvio Brusaferro, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, e Angelo Borrelli, ex capo della Protezione Civile. Le accuse contestate a vario titolo, sono epidemia colposa aggravata, omicidio colposo, rifiuto d'atti d'ufficio e falsi. C'è stata «un'insufficiente valutazione di rischio», ha spiegato il procuratore Antonio Chiappani, aggiungendo che «di fronte a migliaia di morti e alle consulenze che ci dicono che potevano essere eventualmente evitati, non potevamo chiudere con una archiviazione».

Sono questi in sostanza i tre grandi temi messi nero su bianco dalla Procura di Bergamo nell'avviso di chiusura dell'indagine sulla gestione della prima ondata del Covid nella zona più colpita d'Italia, come testimoniano i dati e le immagini delle lunghe colonne di camion dell'Esercito con sopra le bare di chi ha perso la vita in questa tragedia che, dicono gli inquirenti, avrebbe potuto essere meno pesante.

Bergamo. Nonostante l’impennata dei contagi tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo, e lo scenario «catastrofico» acclarato, non fu istituita alcuna zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, per altro già pronti a isolarsi per evitare di dover contare oltre 4mila morti di Covid. E non fu applicato il piano influenzale pandemico, pur risalente al 2006: mancanza che ha comportato una catena di ritardi e omissioni che avrebbero poi determinato la «diffusione incontrollata» del virus. Una diffusione che fece salire alla ribalta l'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano, epicentro delle pandemia nella bergamasca dove già, quasi in contemporanea con la scoperta del paziente 1, erano stati registrati parecchi casi e anche vittime.

Bergamo. Nonostante l’impennata dei contagi tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo, e lo scenario «catastrofico» acclarato, non fu istituita alcuna zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, per altro già pronti a isolarsi per evitare di dover contare oltre 4mila morti di Covid. E non fu applicato il piano influenzale pandemico, pur risalente al 2006: mancanza che ha comportato una catena di ritardi e omissioni che avrebbero poi determinato la «diffusione incontrollata» del virus. Una diffusione che fece salire alla ribalta l'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano, epicentro delle pandemia nella bergamasca dove già, quasi in contemporanea con la scoperta del paziente 1, erano stati registrati parecchi casi e anche vittime.

I tre filoni

Sono questi in sostanza i tre grandi temi messi nero su bianco dalla Procura di Bergamo nell'avviso di chiusura dell'indagine sulla gestione della prima ondata del Covid nella zona più colpita d'Italia, come testimoniano i dati e le immagini delle lunghe colonne di camion dell'Esercito con sopra le bare di chi ha perso la vita in questa tragedia che, dicono gli inquirenti, avrebbe potuto essere meno pesante.

Indagine in cui gli indagati sono 19, e tra questi l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro Roberto Speranza - per loro due è competente il Tribunale dei Ministri con sede a Brescia - il presidente della Lombardia Attilio Fontana, l'ex assessore del Welfare lombardo Giulio Gallera, e vari esponenti di rilievo del mondo della sanità italiana, come Claudio D'Amario ex dg della prevenzione del ministero, Agostino Miozzo coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Silvio Brusaferro, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, e Angelo Borrelli, ex capo della Protezione Civile. Le accuse contestate a vario titolo, sono epidemia colposa aggravata, omicidio colposo, rifiuto d'atti d'ufficio e falsi. C'è stata «un'insufficiente valutazione di rischio», ha spiegato il procuratore Antonio Chiappani, aggiungendo che «di fronte a migliaia di morti e alle consulenze che ci dicono che potevano essere eventualmente evitati, non potevamo chiudere con una archiviazione».

Il dibattito

L'eco dell'inchiesta di Bergamo scuote la politica. Il Covid, a tre anni dall'inizio della pandemia torna prepotentemente nel dibattito con i chiamati in causa che, pur manifestando la piena disponibilità a collaborare, difendono il proprio operato e la maggioranza, FdI in primis, che va in pressing sulla necessità di fare piena luce. Il premier Giuseppe Conte puntualizza che non si sottrarrà alle richieste delle autorità giudiziarie, «ma non aspettatevi show mediatici», e ricorda anche come l'Italia abbia combattuto, per prima tra i Paesi occidentali un «virus invisibile», contro il quale «almeno per la parte iniziale» anche gli esperti non avevano certezze.

«Ho la coscienza pulita. Ho sempre agito nell'interesse esclusivo del Paese», dice l'ex minist ro della Salute Roberto Speranza. Mentre il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana attacca: «Ho saputo dell’indagine attraverso gli organi di stampa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata