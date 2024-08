Covid, picco di casi con i tanti turisti «I fragili a rischio» 

«Stai a casa se sei malato; fai il test e contatta il tuo medico per avere assistenza; vaccìnati, specialmente se fai parte di un gruppo a rischio; ventila gli ambienti; indossa la mascherina in presenza di altri». Sono le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità in risposta all’aumento dei casi di Covid registrati nelle ultime settimane a tutte le latitudini.

Il quadro

L’impennata si è registrata anche da noi: secondo l’aggiornamento del ministero, nella settimana appena terminata Cagliari e città metropolitana hanno registrato l’incidenza più alta d’Italia, 140 contagi ogni centomila abitanti.

«Era previsto un picco a Ferragosto, per via del grande movimento di persone, dell’arrivo di tanti turisti, dei grandi afflussi in ambienti chiusi come gli aeroporti: situazioni che fanno aumentare i contatti e la diffusione di un virus che non è mai scomparso, anche perché non c'è nessun tipo di misura che possa contenere il fenomeno», spiega Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio analisi chimico cliniche e Microbiologia dell’Aou di Cagliari.

Al Policlinico di Monserrato, il direttore sanitario ha fatto una circolare per l’uso delle mascherine dentro i reparti di degenza e negli ambulatori, non sono invece previste negli ambienti comuni, di ristoro e di transito. Comunque, «la situazione è sufficientemente tranquilla sotto il profilo dell’aggressività della malattia, anche se ovviamente i soggetti più fragili rimangono a rischio».

Interviene il virologo FrancescoBroccolo, dell’Università del Salento: «A morire di Covid sono ormai lepersone che hanno più di 90 anni, ma la maggior parte di questeè ricoverata nei reparti ordinari, non nelle terapie intensive. Molti dei pazienti over 90 non manifestano eventi acuti osintomi clinici gravi tali da giustificare un ricovero interapia intensiva, ma questo non significa che non siano arischio di un’evoluzione sfavorevole della malattia», osserva il medico. «La difficoltà nel prevedere quali pazienti anzianipotrebbero sviluppare forme gravi della malattia evidenzia lanecessità di utilizzare test basati su biomarcatori specificiper Covid-19, come il suPAR, e che possanoaiutare a identificare già al momento del ricovero coloro chepotrebbero beneficiare di trattamenti più efficaci».

Gli ospedali

Sulla situazione “esplosiva” nei Pronto soccorso, dove chiaramente arrivano anche molti pazienti con il Covid («occasionalmente contagiati che in linea di massima vengono per altri motivi») e capita che debbano aspettare anche giorni prima di essere ricoverati, il dottor Coghe sottolinea che allo stato attuale «c’è un iper domanda, una richiesta esagerata di assistenza che arriva dal territorio, che determina uno stato di sofferenza. Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, anche con l’assunzione di personale, ma purtroppo se i pazienti raddoppiano o triplicano, con un numero di posti letto controllato, pur cercando di aggiungerne qualcuno non possiamo fare più di tanto. La coperta la tiri da una parte e scopri dall’altra. È un problema multifattoriale che non deriva dall’organizzazione della nostra azienda, e colpisce ugualmente tutta Italia».

I vaccini

Infine, un suggerimento: «In prossimità dell’autunno converrà vaccinarsi per il Covid e per l’influenza», conclude Coghe, «tenuto conto che la situazione di impegno degli ospedali è così pesante, il vaccino diventerebbe non solo una misura di profilassi, ma anche di buon senso». (cr. co.)

