Covid nella Rsa San Nicola: tutti prosciolti 

Tutti prosciolti dall’accusa di epidemia e omicidio colposi i cinque imputati della casa di riposo “San Nicola”. È il giudice per le udienze preliminari Sergio De Luca, ieri in tribunale, a scegliere il non luogo a procedere per Maria Franca Brau, direttrice sanitaria Rsa, per i medici Catina Piantoni e Francesco Gioia, per Andrea Rizzi, responsabile dei servizi di protezione e Bruno Daniele Piazza, presidente della cooperativa che gestisce la struttura. Tutti protagonisti di una delle vicende più paradigmatiche, e tragiche, del primo picco pandemico da Covid-19 a Sassari.

La storia

Tra il marzo e l’aprile 2020, persero la vita 14 ospiti della residenza per anziani colpiti da un virus allora dilagante e che, solo nella giornata del 28 marzo, provocò ben cinque decessi. Poco più di tre settimane prima la pubblicazione del Dpcm governativo con le misure di contrasto al coronavirus tra cui quella di chiudere le porte, nelle Rsa, alle visite di parenti e amici. E Stefania Rubelli, figlia di Margherita Cesaracciu, ospite da due anni della struttura, rientra nell’elenco dei familiari che possono comunicare coi propri cari solo attraverso chiamate, anche video. Proprio durante una di queste avrebbe notato accanto alla madre, non autosufficiente a causa di una grave malattia, un operatore sanitario privo dei dispositivi di protezione individuale. Intanto crescono i contagi, il focolaio si fa massivo nella San Nicola, e le istituzioni sanitarie corrono ai ripari organizzando una estesa campagna di screening includendo quindi pure la 68enne. Che il 29 marzo risulta positiva al tampone e da quel momento percorre tutte le stazioni ospedaliere sassaresi fino all’ultima, quella del reparto di terapia intensiva, dove perde la vita il 19 aprile.

L’inchiesta

Una scomparsa su cui la figlia vuole vedere chiaro e per questo presenta un esposto alla Compagnia dei carabinieri di Sassari con lo scopo di verificare eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza sanitaria all’interno della casa di riposo. Innescando così l’inchiesta, la cui titolarità è del pubblico ministero Paolo Piras, e il procedimento penale arrivato nei mesi scorsi davanti al gup. Dal pm arriva la richiesta di rinvio a giudizio, lo scorso 26 ottobre, per i cinque allora indagati, fino alla conclusione di ieri. Dove per i cinque, prosciolti dalle imputazioni più pesanti, rimane in piedi solo il versante delle contravvenzioni. A difenderli gli avvocati Agostinangelo Marras, Giovanni Morgese, Paolo Liedholm e Matteo Uslenghi mentre, ad assistere la parte civile, era il legale Giovanni Battista Pinna. Da capire ora se il pm presenterà appello.