Covid, monoclonali ancora efficaci  

Non si parla più di anticorpi monoclonali per Covid. Ma servono ancora per le persone più fragili se si ammalano?

Gli anticorpi monoclonali agiscono sulla parte più variabile del virus. Questo perché, alcuni di essi legano la superficie del virus e - con un sistema di chiave-serratura - impediscono che altre chiavi entrino nel sistema. In questo modo, il virus legato al monoclonale non si lega più alla cellula e quindi non c’è più replicazione virale. Altri monoclonali hanno invece perso efficacia a causa di Omicron e tutte le ulteriori sottovarianti, e quindi la capacità di bloccare questa serratura, non riuscendo più a impedire la replicazione del virus. Sotrovimab ha un meccanismo d'azione leggermente diverso, perché anch’esso agisce sulla superficie del virus ma usa una chiave universale. Pertanto, è in grado di superare la variazione del virus e quindi di bloccarne a monte l'entrata nelle cellule. Ecco perché Sotrovimab ha un vantaggio rispetto ad altri monoclonali, molti dei quali non sono più altrettanto efficaci perché disegnati per varianti “antiche”.