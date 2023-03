Covid, l’inchiesta trasferita a Roma Fra i tredici nomi Speranza e Lorenzin 

Analisi degli atti, eventuale iscrizione nel registro degli indagati e trasmissione al Tribunale dei Ministri per le posizioni di sua competenza. È la road map che attende i pm della Procura di Roma che ieri hanno ricevuto gli atti da Bergamo per competenza territoriale. Si tratta della tranche della maxi indagine sul Covid inviata nella capitale per competenza territoriale.

Un segmento del procedimento che ha portato i pm lombardi all’iscrizione di 13 posizioni per il mancato aggiornamento del piano pandemico. In questo filone sono coinvolti gli ex ministri della sanità Speranza, Lorenzin, Grillo e una serie di tecnici del ministero. Tra i reati contestati, a seconda delle posizioni, anche omissione di atti di ufficio, falso e truffa. Con questa ipotesi di accusa è stata trasmessa la posizione del presidente dell’Istituto di Sanità, Silvio Brusaferro: la vicenda è quella dei tamponi da 3 euro secondo l’accusa costati circa 750 l’uno.

