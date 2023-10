Covid, in Sardegna calano i contagi: «Ma niente illusioni» 

Il Covid in Sardegna contagia meno che da altre parti. Per ora non c’è allarme. Ma occhi aperti e antenne dritte: non bisogna abbassare la guardia proprio ora. È il messaggio che Giovanni Sotgiu, professore ordinario di statistica medica ed epidemiologia clinica a Sassari, veicola quasi stesse recitando una preghiera. Rivolta pure agli anziani e ai soggetti deboli che ancora non si sono vaccinati contro l’influenza: «Fatelo».

Il focus

Ma è sul Covid che l’epidemiologo sassarese punta la lente: «A livello globale la crescita di casi di infezione e malattia da SARS-CoV-2 è stata consistente, soprattutto in alcune aree geografiche dove la copertura immunitaria rispetto ad alcune sottovarianti Omicron non risultava elevata», spiega. «Tuttavia, nonostante la vaccinazione e una pregressa infezione, l’immunità verso SARS-CoV-2 tende ad indebolirsi nel tempo. Da un lato c’è il virus, che tende a cambiare la sua struttura, dall’altro c’è il sistema immunitario, che perde la sua efficienza protettiva nei confronti del virus. Alla luce di questi cambiamenti epidemiologici è stato recentemente approvato un nuovo vaccino, la cui composizione si rifà alla variante XBB.1.5, dominante per tanti mesi del 2023 e simile a quelle attualmente circolanti (EG.5 e XBB.1.9). Il nuovo vaccino è fortemente raccomandato agli ultracinquantanovenni, a coloro che vivono in strutture di lungodegenza, a donne in gravidanza o in allattamento e ai soggetti dai 6 mesi a 59 anni con malattie croniche che favoriscono complicazioni cliniche una volta contratta l’infezione da SARS-CoV-2».

L’incidenza

Quanto alla situazione epidemiologica in Sardegna, Sotgiu tranquillizza: «Il numero dei ricoveri in terapia intensiva e in degenza ordinaria non ha creato difficoltà operative al servizio sanitario regionale. L’attuale incidenza di infezione è pari a 39 casi per 100 mila abitanti (dato registrato dal 25 settembre al primo ottobre), mentre l’incidenza media nazionale è pari a 66 casi per 100 mila, in lieve aumento rispetto alla rilevazione settimanale precedente. Le regioni con più elevata incidenza di infezioni sono Lombardia, Piemonte, Lazio, Umbria, Campania e Valle d’Aosta. In Sardegna, si registra una riduzione settimanale dei casi di infezione pari al 20 per cento: dal 18 al 24 settembre l’incidenza era pari a 49 casi per 100 mila. In ogni caso il livello di ospedalizzazione attuale non mette a rischio il sistema di assistenza regionale e nazionale. Al di là dell’infezione acuta, che attualmente si manifesta principalmente con febbre, mal di gola e tosse, l’infezione da SARS-CoV-2 è temibile per il rischio di complicazioni cliniche a lungo termine (il cosiddetto long Covid) Rischio che tende ad incrementare a seguito di ripetute infezioni».

Influenza

Quanto ai vaccini antinfluenzali, si sta registrando quella che viene definita stanchezza vaccinale. «Le raccomandazioni alla vaccinazione Covid-19 degli ultimi anni hanno rallentato la spinta verso i centri vaccinali. Tuttavia, tutti gli operatori sanitari devono rimarcare il ruolo cruciale della vaccinazione: l’influenza può essere letale, soprattutto nei soggetti anziani ed in pazienti con malattie concomitanti. Parliamo di un problema rilevante di sanità pubblica a livello globale», chiosa Sotgiu. «Inoltre, analogamente al Covid-19, l’influenza negli anziani e nei pazienti fragili può incrementare il rischio di sintomi di lunga durata e di eventi ischemici (infarto cardiaco)».

I sindacati

Qualche sospetto in più lo sollevano i sindacati. Umberto Nevisco, segretario della Fimmg, rileva: «A livello locale non sappiamo se il Covid stia circolando oppure se non viene rilevato. Quadri simili influenzali li stiamo vedendo, non in forma epidemica come in inverno, ma sembrano risaliti rispetto ad agosto». Sui ritardi nella campagna antinfluenzale aggiunge: «Vorremmo essere coinvolti dalla Regione. Con il tracciamento Dpc, la dispensazione per conto, si distribuirebbero i vaccini giusti con ordine», conclude Nevisco. «Sarebbero infatti le farmacie a ricevere i vaccini attraverso richiesta specifica dei medici». Luigi Mascia, segretario della Cimo, informa: «Molto dipende dalla gravità dei sintomi, ci sono meno obblighi rispetto al passato. Molte strutture che si occupavano della malattia, come i reparti del Binaghi, a Cagliari, sono stati chiusi. L’incidenza sui ricoveri ospedalieri è diminuita. E speriamo che continui così». Chiusura sui ritardi nella vaccinazione antinfluenzale: «La verità è che pure il virus arriva in ritardo rispetto alla Penisola», argomenta Mascia. «Allarmi ne abbiamo avuto fin troppi: è ora di tranquillizzare la gente, non di stressarla con nuove epidemie». Invoca l’uso delle mascherine Carlo Dominedò, presidente regionale del Sapmi: «Di sicuro al lavoro e nei luoghi pubblici».

