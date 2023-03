Covid in ospedale, periti in Appello 

Caso riaperto in Appello per i contagi Covid nell’ospedale di Ozieri. Ieri i giudici di secondo grado hanno deciso di sentire i periti per fare un quadro esatto della situazione nell’ospedale Antonio Segni. I magistrati della Corte d’Appello di Sassari si stanno occupando del direttore del presidio ozierese, Antonio Cossu. Il gup aveva prosciolto il manager sanitario (perché il fatto non sussiste) dall’accusa di epidemia colposa. Le accuse mosse dal sostituto della Procura di Sassari Paolo Piras sono basate sulle indagini condotte dal personale dello Spresal (ispettori del lavoro della Assl di Sassari) e dai Carabinieri del Nas durante l’emergenza pandemica della primavera 2020. Lo stesso pm ha impugnato la sentenza di proscioglimento. Cossu, difeso dalla penalista Antonella Cuccureddu, è stato chiamato il causa come responsabile della sicurezza sul posto di lavoro. Il pm gli contesta di non avere fornito al personale dell’ospedale di Ozieri i dispositivi personale di protezione e non avrebbe adottato le misure necessarie per tutelare medici, infermieri e tutti gli altri operatori del presidio. I giudici di appello hanno deciso di sentire i periti, quindi entreranno nel merito della vicenda, per la Procura di Sassari è un risultato di un certo rilievo, perché la Corte non ha escluso a priori la possibilità di un giudizio su una condotta omissiva, causa della diffusione del virus.

