Covid e movida, a giudizio i gestori delle discoteche 

Passa il “teorema” della Procura di Tempio, i contagi Covid della movida gallurese in piena emergenza pandemica sono stati causati anche dalle condotte dei gestori delle più importanti discoteche della Costa Smeralda e di Porto Rotondo. Il prossimo dieci aprile a Tempio inizierà un processo su fatti avvenuti in Gallura a cavallo di Ferragosto del 2020, quando su tutti i maggiori media nazionali si parlava solo del contagio di migliaia di persone partito dalla movida smeraldina. Ieri la gup di Tempio, Marcella Pinna, ha rinviato a giudizio, come chiedeva il pm Mauro Lavra, tre persone e tre società (chiamate in causa come aziende). Vanno a processo il Billionaire srl e il suo amministratore Roberto Pretto (assistiti da Antonella Cuccureddu e Fabio Lattanzi) . Il locale di Flavio Briatore (che non è indagato) viene chiamato in causa per due ipotesi di reato, è la posizione più complicata. Il pm contesta l’epidemia colposa e le violazioni di natura penale delle norme anti contagio, contenute nelle leggi varate dallo Stato e dalla Regione nel 2020 per limitare il rischio di diffusione del virus. La presunta violazione delle misure antinfortunistiche è alla base del reato contestato, ossia le lesioni colpose. Il riferimento è alle patologie, seguite al contagio Covid, denunciate dai dipendenti della discoteca. Secondo la Procura di Tempio al Billionaire, in un caso sarebbe stato imposto alle ragazze “immagine” di non utilizzare mascherina.

Phi Beach e Country

Vanno a processo per la sola violazione delle misure anti Covid (non l’epidemia colposa) Luciano Guidi e la Medex srl per i contagi dei lavoratori del Phi Beach (i difensori sono Silvio Pinna, Salvatore Casula e Roberto Nati). Stessa accusa per il Country Club di Porto Rotondo. In questo caso le contestazioni riguardano l’amministratore Franco Carrington e la Eurfun srl, assistiti dagli avvocati Rino Cudoni, Luigi Esposito e Vanni Boldarin. I lavoratori indicati come persone offese sono una trentina.

La movida sotto accusa

Nell’agosto del 2020 la Gallura fu a lungo al centro dell’emergenza pandemica. Si parlò a lungo delle feste agostane dalle quali sarebbe partita una ondata di contagi su scala nazionale. In realtà il contagio di massa partito da Porto Rotondo e dalla Costa Smeralda non è stato mai dimostrato. Venne invece aperto una indagine sulle malattie del personale delle discoteche. I Carabinieri del Nas e gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia si sono mossi sulla base delle segnalazioni di organizzazioni sindacali, in particolare la Cgil. La sigla confederale sin dalla primavera del 2020 aveva chiesto tutele per i lavoratori delle discoteche.

Va detto che dalle indagini emerge la condotta irresponsabile di centinaia di giovani clienti (alcuni identificati e denunciati) delle discoteche al centro dell’inchiesta. I ragazzi, di tutta Italia, sapevano di essere positivi ed erano consapevoli delle loro condotte ad altissimo rischio, perché avevano i sintomi delle infezioni Covid oppure erano arrivati in Sardegna (senza adottare alcuna precauzione) da altre località turistiche estere dove vi erano focolai.

Ieri le difese hanno ricordato come l’orientamento della Cassazione (e della Corte di Appello di Sassari) è quello di escludere la possibilità della prova del nesso di causalità tra le condotte dei datori di lavoro e il contagio dei dipendenti.

