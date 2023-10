Covid e influenza, aumentano i giorni per i vaccini 

Arrivano i rinforzi. Le agende già fitte di nomi per le vaccinazioni anti-Covid, combinate con quelle influenzali, a Cagliari si riaprono magicamente. Il direttore generale dell’Asl cagliaritana, Marcello Tidore, ha firmato la disposizione che porta a cinque giorni (ora sono tre) l’apertura dell’unico centro vaccinale nel Capoluogo sardo: l’ospedale Binaghi.

Le dosi, pare già dalla prossima settimana, saranno inoculate ogni giorno dal lunedì al venerdì. Attualmente il centro è aperto solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. «Quasi un raddoppio», commenta Gabriele Mereu, responsabile delle Vaccinazioni dell’Asl di Cagliari, «per accorciare la lista d’attesa».

Anche con l’apertura per cinque giorni alla settimana, resta l’obbligo di prenotare la vaccinazione sul portale cupweb.sardegnasalute.it. Chi prenota ora fissa l’appuntamento a dicembre, ma è questione di pochissimi giorni: le date dei martedì e dei giovedì saranno aggiunte in poco tempo e si potranno prenotare i vaccini con attese non interminabili. «Le code», spiega Mereu, «sono dovute anche al fatto che le prenotazioni sono molte di più rispetto a quanto si pensava».

Nel frattempo, si attende che le vaccinazioni anti Covid e anti influenzali per i fragili siano aperte anche negli ospedali Brotzu e Casula di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA