Covid e guerra, Truzzu rivede il programma 

Già tre anni fa, nel documento programmatico, il sindaco ricordava che Cagliari invecchia: i cittadini ultrasettantacinquenni sono il 14,15% dei residenti, i bambini fino ai 10 anni solo il 6,28%. E ora, il Covid, porta alla necessità secondo Truzzu di ripensare «alla città nel post pandemia». Per questo c’è l’impegno «nel costruire un Comune pronta a rispondere tempestivamente alle emergenze sanitarie non prevedibili» sostenendo le iniziative «per rafforzare il tessuto socio-economico e a creare una nuova città più vigorosa e dinamica».

Nel lungo elenco di intenzioni, progetti, priorità e criticità, predisposto a inizio mandato, tra le aggiunte c’è quella sul nuovo lungomare di Cagliari. «Ci impegniamo», ribadisce il primo cittadino, «a riprogettare la finestra di Cagliari sul mare che andrà da Giorgino al Poetto con i lavori su via Roma, Su Siccu e Sant’Elia». E sul Poetto c’è la volontà «di tutelare e valorizzare le risorse ambientali». Restano in piedi i tanti progetti e i tanti impegni presi, anche quelli che per ora non ci sono nemmeno sulla carta e che, visti i ritardi, potrebbero tramontare come quello sulla funicolare.

Una città «con luci e ombre, molte ombre per la verità». Così «all’ottima qualità della vita si alternano disagio sociale e paesaggi urbani scuciti che hanno bisogno di nuovi progetti. Segni di novità e un ripensamento radicale». Partiva da qui, nelle sue prime linee programmatiche di mandato, il sindaco Paolo Truzzu dopo il suo insediamento. Ieri, come detto dallo stesso primo cittadino in Consiglio comunale, un fatto inusuale: un adeguamento dei progetti e delle idee per i prossimi venti mesi di governo della città. Il motivo? «Nessuno di noi», spiega Truzzu, «avrebbe mai pensato che ci sarebbero state una pandemia, una guerra e una crisi energetica con le inevitabili conseguenze anche sulle nostre vite e di conseguenze sull’azione politica». La comunicazione ha provocato la reazione polemica della minoranza in un’Aula con una novità: il presidente del Consiglio Edoardo Tocco ha disposto l’eliminazione dei pannelli plexiglas piazzati nei banchi alla riapertura dei lavori durante la pandemia, dopo le sedute che si sono svolte online.

Lungomare

Post pandemia

Lo sviluppo

Il difficile periodo sta offrendo anche delle opportunità con nuovi finanziamenti. Come quelli europei «tra i quali quelli della next generation e la nuova programmazione europea 2021/2027». Più attenzione anche per «le attività economiche locali». Infine un punto nuovo: la valorizzazione delle risorse del Comune. «Avviare un percorso di crescita manageriale dei dipendenti, valorizzare le risorse umane con sistemi incentivanti e progressioni di carriera, la creazione di ambienti lavorativi più moderni e vicini ai bisogni dei nostri dipendenti».

Lo scontro

Dall’opposizione non sono mancate le critiche. «Siamo sorpresi. Una novità inaspettata e non prevista», è il commento di Matteo Massa. «Ma mi chiedo: a cosa serve? Cosa non avrebbe potuto fare il sindaco di quanto scritto più di tre anni fa? La città ha bisogno di altro. Forse dovrebbero discutere di cosa non è stato fatto». Per Marzia Cilloccu «è un pasticcio. Sarebbe servito per motivare il cambio di assessori. Ora mi chiedo quale sia l’utilità». Fabrizio Marcello attacca: «Dovreste dire cosa non è stato fatto. Sembra ancora oggi un libro dei sogni». Truzzu risponde: «Non stiamo cambiando nulla. Gli impegni restano. Si tratta di integrazioni e adeguamenti alla situazione attuale». Alla fine il voto è scontato: venti sì della maggioranza, mentre il centrosinistra non partecipa alla votazione.

