Covid e disco vip: parla il manager Asl 

La controstoria dell’epidemia di Covid nell’estate 2020, attribuita alla movida gallurese e diventata un caso nazionale: l’ha fatta ieri mattina davanti ai giudici del Tribunale di Tempio, il direttore della Asl di Olbia, Marcello Acciaro, all’epoca dei fatti coordinatore dell’Unità di crisi del Nord Sardegna, per il contrasto al contagio. Il manager ha escluso che la Gallura sia stata il cluster per una ondata di contagi di grandi proporzioni, partita dalle discoteche. Anzi, l’Isola era Covid free e furono ragazzi e ragazze in arrivo da Ibiza e Mykonos a causare la diffusione del Covid 19, che, però, ha spiegato Acciaro, fu contenuta. Acciaro ha deposto nel processo a carico dei rappresentanti delle tre discoteche Billionaire, Phi Beach e Country Club di Porto Rotondo, accusati di non avere adottato le misure per evitare e limitare la diffusione del Covid tra i dipendenti. Il manager è stato citato dalla penalista Antonella Cuccureddu, legale dell’amministratore del Billionaire, Roberto Pretto, accusato anche di epidemia colposa, oltre che di mancata adozione delle misure anticontagio. Marcello Acciaro ha dichiarato: «Fummo chiamati da Roberto Pretto e trovammo tutti i dipendenti pronti per i tamponi. Abbiamo chiesto che i lavoratori positivi venissero messi in isolamento e sottoposti al monitoraggio con un tampone ogni 7 giorni, come prevedeva la norma all’epoca, finché non fossero diventati negativi». Anche per il Phi Beach fu adottata la stessa procedura. Quindi, stando alla deposizione di Acciaro, furono gli stessi responsabili delle discoteche ad attivarsi per tutelare i dipendenti.

