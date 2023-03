Covid, Crisanti accusa: «Su quella catastrofe troppa improvvisazione»  

Milano. Il 28 febbraio 2020 fu il giorno cruciale in cui l'Italia si consegnò alla pandemia. Malgrado ci fossero già i dati di uno «scenario di gran lunga peggiore di quello ritenuto catastrofico», invece che puntare sulle zone rosse (soprattutto in Val Seriana), il Comitato tecnico scientifico si affidò a «misure proporzionali», per non dire blande, per combattere un «virus che si propagava esponenzialmente». È di 83 pagine, la relazione del microbiologo e ora senatore del Pd, Andrea Crisanti, centrale nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid. Un atto d'accusa su omissioni, ritardi, inefficienze che chiama in causa le «responsabilità degli organi decisionali nazionali (Cts, ministero della Sanità e presidenza del Consiglio) e di Regione Lombardia»,sotto indagine.

La maxiconsulenza, secondo la quale oltre quattromila morti si sarebbero potuti evitare), racconta che «per sedici anni», fino al 2020, non fu mai «intrapresa una singola attività o progetto per valutare lo stato di attuazione del Piano pandemico nazionale» o di «verificare lo stato di preparazione dell'Italia al rischio pandemico». Un piano c'era, del 2006: solo «un manuale di istruzione», secondo Crisanti. Fu «scartato a priori» perché l'allora ministro Roberto Speranza disse che non era «costruito su un coronavirus ma su un virus influenzale». Per Silvio Brusaferro, direttore dell'Iss, tutti erano «consapevoli che doveva essere aggiornato almeno dal 2017».

«Consapevoli» è la parola chiave anche per la mancata zona rossa ad Alzano e Nembro: il 27 e il 28 febbraio «il Cts e il ministro Speranza avevano tutte le informazioni sulla progressione del contagio». Anche il governatore Attilio Fontana e l'assessore Giulio Gallera. Le «informazioni sulla gravità della situazione» nei due Comuni erano state oggetto di una riunione del Cts del 2 marzo «non verbalizzata ufficialmente» alla presenza «del ministro Speranza e del presidente Conte». Non furono messe in campo «azioni più tempestive e restrittive» perché, disse Conte, «la zona rossa va utilizzata con parsimonia: ha un costo sociale, politico ed economico molto elevato». Speranza scriveva a Brusaferro: «Conte senza una relazione strutturata non chiude». Considerazioni che, per Crisanti, «hanno prevalso sulla protezione di operatori del sistema sanitario e cittadini».

Il Piano Covid elaborato il 20 febbraio dal consulente Stefano Merler sarebbe stato secretato «per non allarmare l'opinione pubblica» e accantonato il 28 febbraio. Già dal 12 febbraio, otto giorni prima del Paziente 1, la task force del ministero e il Cts erano «consapevoli della difficoltà di reperire Dpi» e della «situazione di vulnerabilità». Ci si ritrovò «in balia dell'improvvisazione».

Ministero senza traduttori