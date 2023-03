Covid, chiude l’hub dei vaccini all’aeroporto 

Da oggi l’hub vaccinale dell’aeroporto di Tortolì sarà chiuso. Il presidio attivo in questi ultimi anni non sarà dunque più attivo. Le vaccinazioni per il Covid - 19 e per il “Fuoco di Sant’Antonio”, non verranno comunque sospese ma riprenderanno dopo Pasqua nel poliambulatorio di Tortolì. L’hub tortoliese ha lavorato a pieno ritmo negli anni della pandemia accogliendo centinaia di pazienti da tutta l’Isola per l’effettuazione delle dosi del vaccino. Una grande macchina organizzativa si è messa in moto muovendosi in totale sicurezza con medici e infermieri in prima linea al servizio delle comunità.

I vaccini per l’Herpes Zozster (comunemente conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio) e quelli per il Covid - 19 verranno somministrati nuovamente a partire da mercoledì 5 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, nel poliambulatorio tortoliese, in via Monsignor Carchero, 3. Per quanto riguarda le altre sedi del territorio ogliastrino, di Jerzu a Lanusei le vaccinazioni proseguiranno il giovedì e il venerdì nelle stesse sedi e agli stessi orari. In particolare a Jerzu nel servizio di Igiene e Sanità pubblica, il giovedì dalle 11 alle 13 e a Lanusei, sempre nel servizio di Igiene e sanità pubblica, il venerdì dalle 9 alle 13. Il Servizio è a disposizione dei cittadini telefonicamente. Si potrà contattare Lanusei ai numeri di telefono: 339 875 6909 e 0782 470455, Tortolì al numero: 366 56 41 350) e infine Jerzu ai numeri: 366 81 96 534 oppure 0782 708028.

