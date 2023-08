Covid, casi in risalita E a ottobre si parte con i nuovi vaccini 

Il Covid è tornato, anzi, non se n’è mai andato. I casi (e i ricoveri) sono in leggera risalita in tutta Italia, Sardegna compresa. Mentre l’Oms segnala a livello globale un boom di contagi nell’ultimo mese.

La circolazione

«Siamo comunque sicuramente fuori dall’emergenza, ma non siamo certo fuori dalla circolazione del virus», sottolinea Aldo Manzin, professore di Microbiologia all’Università di Cagliari. «Nulla di straordinario, si sta esaurendo l’effetto della protezione data dai vaccini, visto che non si sono più fatti richiami, e anche le infezioni naturali – che ugualmente garantiscono una difesa, anche se non di lunga durata – si sono ridotte. Non è il caso di preoccuparci, è invece opportuno pensare a una efficace campagna vaccinale per il prossimo autunno, Covid e influenza combinati. Il virus continuerà a girare, e presumibilmente con l’arrivo dei primi freddi avremo un aumento delle infezioni, com’è normale per le sindromi respiratorie».

Insomma, niente paura, i periodi bui dovrebbero essere definitivamente archiviati, però qualche precauzione base – un minimo d’attenzione come lavarsi spesso le mani o disinfettarle, tenere le distanze dagli altri se si hanno sintomi, evitare di andare al lavoro con la febbre – bisognerebbe adottarla ancora, farne uno stile di vita.

I nuovi vaccini

La campagna d’autunno anti-Covid, in concomitanza con quella contro l’influenza stagionale, prevede l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRna e proteici (formulazione aggiornata monovalente XBB 1.5), la cui approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate, e le prime dosi saranno disponibili tra circa due mesi.

L’obiettivo – spiega una circolare del ministero della Salute firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia – è prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. A questi gruppi di persone è raccomandata e offerta – a distanza di almeno tre mesi dall’ultimo richiamo o dall’ultima infezione diagnosticata – una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato (vaccino che potrà essere somministrato anche a chi si immunizza per la prima volta). La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità.

Prosegue il ministero della Salute: il vaccino «sarà prioritariamente somministrato alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari addetti all’assistenza negli ospedali e nelle strutture di lungodegenza».

L’elenco

Ma l’elenco comprende tutti gli over 60; le donne incinte in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum”, comprese quelle che stanno allattando; gli studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione.

Ancora, le persone dai 6 mesi ai 59 anni, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di Covid-19 grave, come malattie croniche dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardio-circolatorio, cerebrovascolari, diabete, malattie neurologiche, obesità, dialisi o insufficienza renale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, patologie oncologiche, trapiantati, immunodeficienze, sindrome di Down, cirrosi epatica, disabili gravi.

«Un elenco», aggiunge il ministero, «che potrebbe non essere esaustivo, e pertanto si chiede la collaborazione del medico curante, che conosce la storia clinica dei pazienti». (cr. co.)

