Covid card bis, la Finanza in Regione Campania 

Napoli. Le Covid card della Regione tornano nell’occhio del ciclone. La Finanza, su disposizione della procura presso la Corte dei Conti, venerdì ha bussato alla porta dell’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale della Campania, ente partecipato dalla Regione, per acquisire carte e documenti sulla recente distribuzione delle Covid card. «Si tratta - scrive Repubblica Napoli, che ha reso noto il blitz - degli attestati di avvenuta vaccinazione voluti dal presidente Vincenzo De Luca», che per questa vicenda il 20 dicembre venne condannato dalla Corte dei Conti per un danno erariale da 609mila euro. Per i giudici contabili le smart card prodotte dalla Regione nel 2021 sono state uno spreco di risorse pubbliche, un «inutile duplicato del green pass nazionale». Di diverso avviso governatore e Regione, che hanno fatto appello sottolineando che anche grazie a quelle decisioni la Campania è stata la regione col numero più basso di decessi per Covid rispetto alla popolazione. Ma ora perché “riciclare”, a oltre 4 anni, le Covid card? Quello che risulta, scrive Repubblica, è che «la nuova vita delle card è legata a un progetto Pnrr della Regione sui servizi digitali, affidato a Ifel». La cui direttrice, Annapaola Voto, ha spiegato: «Le card hanno subito una implementazione, si può accedere a servizi digitali per la sanità, i trasporti, la formazione. Una razionalizzazione della spesa».

