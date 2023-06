Covid, archiviati Conte e Speranza 

Manca la prova che l’istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro avrebbe evitato oltre 4 mila morti nella Bergamasca ed era «irragionevole» che venisse attivata immediatamente: c’erano diritti costituzionali da «valutare e contemperare». E poi il nesso di causalità tra decessi e l’assenza di una misura per isolare i due comuni è «una mera ipotesi teorica», così come è impensabile che il piano pandemico del 2006 fosse adeguato a una emergenza «di assoluta novità» che di giorno in giorno mutava.

«Ho fatto il possibile»

Il Tribunale dei Ministri, accogliendo la richiesta della Procura di Brescia, ha archiviato le posizioni dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della salute Roberto Speranza, tra i 19 indagati nell’inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo dei pm di Bergamo sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana. «Accolgo positivamente la decisione di archiviare con formula amplissima la mia posizione - ha commentato l’ex premier, ora leader del M5S - Ovviamente mi conforta personalmente, ma rimane sempre il dato di una grande perdita per la comunità collettiva, tantissimi morti, tantissima sofferenza, tantissimo dolore». «Molto sollevato» anche Speranza, segretario di Articolo Uno: «L’Italia, pur tra mille difficoltà e colpita per prima in Occidente, ha dimostrato durante l’emergenza Covid di essere un grande Paese. Personalmente ho fatto davvero tutto il possibile in quei giorni terribili per difendere la salute degli italiani. Oggi è emersa la verità».

«Vilipendio»

Amareggiati i familiari delle vittime: «Uno schiaffo in faccia a noi e all’Italia intera - dicono dall’Associazione #Sereniesempreuniti - L’archiviazione è un vilipendio alla memoria dei nostri familiari».

