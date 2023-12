Covid al Sirai, accessi limitati 

Il reparto scoppia, i casi Covid aumentano e fare visita a un degente nella Medicina generale dell’ospedale di Carbonia è un terno al lotto: accessi limitati, se non proprio vietati, e proteste quotidiane che talora sfociano in momenti di tensione come accaduto avant’ieri quando i familiari hanno scoperto, dopo mezzora di attesa vana, che quel giorno le visite erano sospese. Per stemperare gli animi è dovuto intervenire un medico.

Allarme Covid

La Asl è pronta a limitare ulteriormente gli ingressi in caso di nuovi positivi, intanto però da domani e per tutte le domeniche (salvo emergenze) potrebbe allentare la corda concedendo la possibilità di far visita ai parenti. La Medicina del Sirai è allo stremo (oltre 30 degenti) e la situazione si ripercuote sulle famiglie. Da settimane risulta difficilissimo avere libero accesso al reparto che notoriamente ospita degenti anziani, quindi maggiormente bisognosi anche dell’affetto dato dalla visita di un parente. Invece, come ai tempi del Covid (e in effetti in reparto ci sono 7 casi isolati in due sale apposite), la domenica le visite sono sospese e gli altri giorni si svolgono per lo più a giorni alterni. Oppure vengono sospese del tutto e all’ultimissimo istante all’insaputa dei visitatori. Come due mattine fa. «Da tre mesi che va avanti così – racconta Giuliana Massa, compagna di un degente 85enne di San Giovanni Suergiu ricoverato da ottobre – talvolta quando era il mio turno il reparto è stato chiuso e sono rimasta una settimana senza vederlo, so che le sue condizioni sono peggiorate: spero di poterlo vedere almeno oggi o per Natale». Vive questo terno al lotto anche Gianfranco Frau, di Carbonia: «Capiamo che ci sono casi Covid e che il reparto sta scoppiando - racconta – ma abbiamo assistito alla disperazione di chi per un motivo o per l’altro non riesce mai a vedere il proprio familiare talora in condizioni molto gravi ed è inutile nasconderlo: potrebbe trattarsi dell’ultimo saluto».

Ingresso negato

Giancarlo Cambarau, di Carbonia, avant’ieri è stato fra coloro che, in attesa di accedere per incontrare un parente, si è visto negare l’ingresso all’ultimo momento: «Diventata la routine – rivela – quando medici e infermieri hanno comprensibili difficoltà a gestire il flusso di visitatori, tagliano corto e proibiscono le visite, senza alcun preavviso». Forse da domani le cose potrebbero migliorare. «Le disposizioni sulle limitazioni alle visite – specifica la manager della Asl 7 Giuliana Campus – sono state determinate dalla situazione di massima allerta: il reparto è pieno di persone con gravi patologie anche per la crescita dei casi Covid: il personale è disponibile a eventuali deroghe secondo le necessità e già da domani le visite potranno essere estese pure di domenica, ferme restando limitazioni legate a episodi contingenti». Ovvero: si decide caso per caso, giorno per giorno.

