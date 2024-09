Cous cous, secondo posto 

Secondo posto e tanti apprezzamenti per lo chef carlofortino Nando Buzzo al Cous Cous Fest che si è svolto in Sicilia, a San Vito Lo Capo. Forte della vittoria nel contest on line dei mesi scorsi (più di 1400 le preferenze), Buzzo ha raggiunto la Sicilia per partecipare alla gara nazionale con tre sfidanti selezionati dalla giuria tecnica. Dopo aver vinto la semifinale, lo chef carlofortino ha gareggiato in finale contro uno chef siciliano. Omaggio al Mediterraneo, il piatto presentato da Buzzo, è arrivato al secondo posto, proponendo un mix di eccellenze locali e tecniche culinarie. «Sono molto contento di questa esperienza - dice lo chef - dietro il mio piatto si cela una filosofia che è stata compresa, è un viaggio culinario che attraversa il Mediterraneo, unendo tradizioni e sapori». (a. pa.)

